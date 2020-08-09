Лукашенко перемагає з величезним відривом: результати екзитполів на виборах президента Білорусі
9 серпня в Білорусі пройшли чергові президентські вибори. За головну посаду в країні сперечалися 5 кандидатів, включно з чинним лідером Олександром Лукашенком. Поруч із голосуванням провели й загальнонаціональний екзитпол, тобто людей про зроблений вибір запитували на виході з дільниць. Які його результати – читайте далі.
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- Олександр Лукашенко – 79,7%,
- Світлана Тихановська – 6,8%,
- Анна Канопацька – 2,3%,
- Андрій Дмитрієв – 1,1%,
- Сергій Черечень – 0,9%,
- проти всіх – 9,2%
Що відомо національний екзитпол
Опитувала виборців Молодіжна лабораторія соціальних досліджень при Білоруському комітеті молодіжних організацій (БКМО). Екзит-пол замовила телерадіокомпанія "Мир", яку фінансує СНД. В опитуванні задіяли понад 300 учасників по всій країні.
Зауважмио, що БКМО проводила аналогічні опитування під час виборів у 2010 і 2015 роках. За словами представника телеканалу "Мир" Володимира Перцова, їхні результати практично повністю співпали з підсумками голосування.
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Основне про вибори президенти Білорусі
- Участь у виборах беруть 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень, дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська, ексдепутат Ганна Канопацька, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв.
- Окрім вищезазначених осіб, також заявив про бажання вкотре посперечатися за головне крісло чинний президент Олександр Лукашенко. Він балотуватиметься на 6 термін.
- Основні суперники Лукашенка – Віктор Бабарика та Валерій Цепкало – не змогли пройти реєстрацію в ЦВК. Більше того, щодо Бабарика порушили кримінальну справу про відмивання грошей, ухилення від сплати податків і дачі хабара.
- Вибори президента Білорусі супроводжувалися масштабними мітингами опозиції, протестами проти чинної влади та затриманнями неугодних режиму Лукашенка людей: від мітингувальників до політиків.
- Крім того, нещодавно офіційний Мінськ заявляв, що на територію країни прибули бойовики приватної військової компанії "Вагнера". Їхньою метою було дестабілізувати ситуацію перед виборами. Зрештою їх білоруські силовики затримали та відправили під варту.