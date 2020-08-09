9 серпня в Білорусі пройшли чергові президентські вибори. За головну посаду в країні сперечалися 5 кандидатів, включно з чинним лідером Олександром Лукашенком. Поруч із голосуванням провели й загальнонаціональний екзитпол, тобто людей про зроблений вибір запитували на виході з дільниць. Які його результати – читайте далі.

Президентські вибори в Білорусі – 2020: якими були результати екзитполів

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Олександр Лукашенко – 79,7%,

Світлана Тихановська – 6,8%,

Анна Канопацька – 2,3%,

Андрій Дмитрієв – 1,1%,

Сергій Черечень – 0,9%,

проти всіх – 9,2%

Що відомо національний екзитпол

Опитувала виборців Молодіжна лабораторія соціальних досліджень при Білоруському комітеті молодіжних організацій (БКМО). Екзит-пол замовила телерадіокомпанія "Мир", яку фінансує СНД. В опитуванні задіяли понад 300 учасників по всій країні.

Зауважмио, що БКМО проводила аналогічні опитування під час виборів у 2010 і 2015 роках. За словами представника телеканалу "Мир" Володимира Перцова, їхні результати практично повністю співпали з підсумками голосування.

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