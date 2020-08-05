4 серпня в Білорусі почалось дострокове голосування на виборах президента. У перший день явка склала майже 5%.

Центрвиборчком Білорусі опублікував дані щодо першого дня голосування в Білорусі. Всього в списки виборців включили майже 7 мільйонів білорусів, а також 5319 громадян, які перебувають за межами країни.

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Де найбільше в Білорусі голосували достроково

Найбільше виборців, які вирішили проголосувати достроково, було в Гомельській області (7,55%).

У Мінську, за даними ЦВК, правом голосу вже скористалися 4,77% внесених до списку виборців.

У Брестській області проголосували 4,23% виборців, у Вітебській – 5%. У Гродненській області явка – 3,39%.

Зверніть увагу! Дострокове голосування на виборах президента Білорусії розпочалося 4 серпня і проходитиме до 8 серпня. Основний день голосування – 9 серпня.

Що відомо про перші порушення

Незалежні спостерігачі повідомляють про порушення в перший же день дострокового голосування.

Зокрема, Юлія Локоткова, яка спостерігає за ходом голосування на одній з виборчих дільниць в Мінську, написала в фейсбуці, що "явка за даними комісії та спостерігачів розходиться в 2, 3 і 4 рази".

Висока явка на достроковому голосуванні, як неодноразово вказували спостерігачі, може бути однією з ознак фальсифікації. У Білорусі перед виборами звучали заклики ігнорувати дострокове голосування. ЦВК опублікував спецзаяву, в якій назвав такі заклики незаконними.

Вибори президента Білорусі: що відомо

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня 2020 року, незважаючи на пандемію коронавірусу.

На пост президента Білорусі в черговий раз балотується Олександр Лукашенко. Його основним суперником серед пройшли реєстрацію кандидатів вважається Світлана Тіхановском.

Напередодні в Білорусі заборонили публікувати реальні дані соцопитувань про підтримку чинного президента Олександра Лукашенка.

Однак ще до набуття чинності цієї заборони місцеве видання "Наша Ніва" таки оприлюднило результати опитування. Вони шокували усіх, адже лідера Білорусі Олександра Лукашенка підтримують усього 3% населення, як виявилось.

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