Дострокове голосування на виборах президента Білорусі: яка явка і що відомо про порушення
4 серпня в Білорусі почалось дострокове голосування на виборах президента. У перший день явка склала майже 5%.
Центрвиборчком Білорусі опублікував дані щодо першого дня голосування в Білорусі. Всього в списки виборців включили майже 7 мільйонів білорусів, а також 5319 громадян, які перебувають за межами країни.
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Де найбільше в Білорусі голосували достроково
- Найбільше виборців, які вирішили проголосувати достроково, було в Гомельській області (7,55%).
- У Мінську, за даними ЦВК, правом голосу вже скористалися 4,77% внесених до списку виборців.
- У Брестській області проголосували 4,23% виборців, у Вітебській – 5%. У Гродненській області явка – 3,39%.
Що відомо про перші порушення
Незалежні спостерігачі повідомляють про порушення в перший же день дострокового голосування.
Зокрема, Юлія Локоткова, яка спостерігає за ходом голосування на одній з виборчих дільниць в Мінську, написала в фейсбуці, що "явка за даними комісії та спостерігачів розходиться в 2, 3 і 4 рази".
Висока явка на достроковому голосуванні, як неодноразово вказували спостерігачі, може бути однією з ознак фальсифікації. У Білорусі перед виборами звучали заклики ігнорувати дострокове голосування. ЦВК опублікував спецзаяву, в якій назвав такі заклики незаконними.
Вибори президента Білорусі: що відомо
- Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня 2020 року, незважаючи на пандемію коронавірусу.
- На пост президента Білорусі в черговий раз балотується Олександр Лукашенко. Його основним суперником серед пройшли реєстрацію кандидатів вважається Світлана Тіхановском.
- Напередодні в Білорусі заборонили публікувати реальні дані соцопитувань про підтримку чинного президента Олександра Лукашенка.
- Однак ще до набуття чинності цієї заборони місцеве видання "Наша Ніва" таки оприлюднило результати опитування. Вони шокували усіх, адже лідера Білорусі Олександра Лукашенка підтримують усього 3% населення, як виявилось.
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