Вибори у Білорусі мають відбутися 9 серпня. Більшість опонентів чинного президента Олександра Лукашенка вже за ґратами або втекли. Дружини деяких із них об'єднались, щоб проводити передвиборчу кампанію.

Чого очікувати Україні від перегонів за президентське крісло у випадку виграшу опонентів Лукашенка – в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів Валерій Цепкало.

Читайте повністю інтерв'ю Чи можливо скинути диктатора: відверте інтерв'ю з опонентом Лукашенка Цепкалом

Дружина опонента Лукашенка Валерія Цепкала – Вероніка зараз разом із єдиною опозиційною до Лукашенка кандидаткою у президенти Світланою Тихановською проводить передвиборчу кампанію.

Цепкало розповів, якщо вони виграють, тоді Білорусь не буде ні кого звинувачувати у всіх проблемах, а з Україною будуть чудові відносини.

У нас буде нова Білорусь, яка не звинувачуватиме нікого із сусідів у своїх бідах. У Лукашенка, як у людини такого складу розуму – у нього завжди всі винні. Немає жодної країни, крім Венесуели, з якою були б хороші відносини,

– наголосив Цепкало.

Опонент Лукашенка додав, що Венесуела – це той зразок неефективної економіки, відсутності зацікавленості від результату, яка в певній формі і проявляється в Білорусі.

"Ми зараз починаємо розуміти, що йдемо приблизно цим шляхом, де бізнес криміналізували, а громадян стерилізували", – вважає Цепкало.

Хто "завинив" Лукашенку?

"Росія винна зі своїм Россільгоспнадзором, Україна винна, що намагалась експортувати революцію, але він зміг затримати бойовиків, які на джипі проривалися зі зброєю й хотіли вчинити державний переворот. Прибалти – у тому, що підкидали якихось ведмедиків, польський МЗС теж там якісь інтриги проводить. Я вже не кажу про комісарів ЄС і змови держдепа США", – розповів Цепкало про Лукашенка.

Що відомо про вибори президента Білорусі?

З 4 серпня у Білорусі розпочалось дострокове голосування на виборах президента. Воно триватиме до 8 серпня. Основне голосування відбудеться у неділю, 9 серпня.



Там заборонили публікувати реальні дані соцопитувань про підтримку кандидата в президенти Олександра Лукашенка. Однак місцеве видання "Наша Ніва" таки оприлюднило результати опитування до набуття чинності цієї заборони. Як виявилось, лідера Білорусі Олександра Лукашенка підтримують усього 3% населення.

Дивіться відео інтерв'ю з Валерієм Цепкалом: