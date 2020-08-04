Выборы в Беларуси должны состояться 9 августа. Большинство оппонентов действующего президента Александра Лукашенко уже за решеткой или сбежали. Жены некоторых из них объединились, чтобы проводить предвыборную кампанию.

Чего ожидать Украине от гонки за президентское кресло в случае выигрыша оппонентов Лукашенко – в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал Валерий Цепкало.

Читайте полностью интервью Можно ли сбросить диктатора: откровенное интервью с оппонентом Лукашенко Цепкало

Жена оппонента Лукашенко Валерия Цепкало – Вероника сейчас вместе с единственной оппозиционным к Лукашенко кандидатом в президенты Светланой Тихановской проводит предвыборную кампанию.

Цепкало рассказал, если они выиграют, тогда Беларусь не будет ни кого обвинять во всех проблемах, а с Украиной будут замечательные отношения.

У нас будет новая Беларусь, которая не будет обвинять никого из соседей в своих бедах. У Лукашенко, как у человека такого склада ума – у него всегда все виноваты. Нет ни одной страны, кроме Венесуэлы, с которой были бы хорошие отношения,

– отметил Цепкало.

Оппонент Лукашенко добавил, что Венесуэла – это тот пример неэффективной экономики, отсутствия заинтересованности от результата, которая в определенной форме и проявляется в Беларуси.

"Мы сейчас начинаем понимать, что идем примерно этим путем, где криминализировали бизнес, а граждан стерилизовали", – считает Цепкало.

Кто "провинился" Лукашенко?

"Россия виновата со своим Россельхознадзором, Украина виновата, что пыталась экспортировать революцию, но он смог задержать боевиков, которые на джипе прорывались с оружием и хотели совершить государственный переворот. Прибалты – в том, что подбрасывали каких-то мишек, польский МИД тоже там какие-то интриги проводит. Я уже не говорю о комиссарах ЕС и заговора госдепа США", – рассказал Цепкало о Лукашенко.

Что известно о выборах президента Беларуси

С 4 августа в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится до 8 августа. Основное голосование состоится в воскресенье, 9 августа.



Там запретили публиковать реальные данные соцопросов о поддержке кандидата в президенты Александра Лукашенко. Однако местное издание "Наша Нива" таки обнародовало результаты опроса до вступления в силу этого запрета. Как оказалось, лидера Беларуси Александра Лукашенко поддерживают всего 3% населения.

Смотрите видео интервью с Валерием Цепкало: