В Білорусі 16 липня відбулося об'єднання відразу трьох опозиційних кандидатів у президенти: Світлани Тихановської, Валерії Цепкало і Віктора Бабарико. Вони планують спільно боротися з авторитаризмом Олександра Лукашенка.

На зустрічі штаби представляли кандидатка в президенти Світлана Тіхановська, Вероніка Цепкало і Марія Колесникова. Про це повідомляє TYT.BY. Цікаво Звичайний фарс вічного Лукашенка: чим закінчяться протести в Білорусі Для чого опозиціонерам потрібне об'єднання проти Лукашенка Суперники нинішньо глави Білорусі Олександра Лукашенка закликають виборців все ж прийти на вибори 9 серпня і проголосувати.

У разі перемоги вони обіцяють провести ще одні "повторні та чесні вибори".

Об'єднані штаби також мають намір спільно боротись за визволення з в'язниць політв'язнів. Відзначимо, що 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала в якості кандидатів у президенти: Олександра Лукашенка,

Світлану Тихановську,

Анну Конопатську,

Андрія Дмитрієва,

Сергія Черечню.

Віктор Бабарико та Валерій Цапкал не були зареєстровані. Зверніть увагу! 65-річний Лукашенко править країною вже понад 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), окрім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні. Чергові вибори призначили на 9 серпня. Актуально Білоруси протестують: чи можливий там Майдан за українським сценарієм Що відомо про протести через президентські вибори в Білорусі В країні вже понад два тижні тривають доволі масові протести. Вони виникли після того, як ЦВК Білорусі відмовилась реєструвати двох опозиційних кандидатів – Віктора Бабарико й Валерія Цапкала. У такий спосіб вони висловили свою незгоду.

Активістів жорстко затримували ОМОНівці. Лише в Мінську затримали понад 130 людей. Серед них є журналісти, неповнолітні та іноземці.