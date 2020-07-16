Опозиційні кандидати в Білорусі об'єдналися проти Лукашенка: що може змінитись
В Білорусі 16 липня відбулося об'єднання відразу трьох опозиційних кандидатів у президенти: Світлани Тихановської, Валерії Цепкало і Віктора Бабарико. Вони планують спільно боротися з авторитаризмом Олександра Лукашенка.
На зустрічі штаби представляли кандидатка в президенти Світлана Тіхановська, Вероніка Цепкало і Марія Колесникова. Про це повідомляє TYT.BY.
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Для чого опозиціонерам потрібне об'єднання проти Лукашенка
- Суперники нинішньо глави Білорусі Олександра Лукашенка закликають виборців все ж прийти на вибори 9 серпня і проголосувати.
- У разі перемоги вони обіцяють провести ще одні "повторні та чесні вибори".
- Об'єднані штаби також мають намір спільно боротись за визволення з в'язниць політв'язнів.
Відзначимо, що 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала в якості кандидатів у президенти:
- Олександра Лукашенка,
- Світлану Тихановську,
- Анну Конопатську,
- Андрія Дмитрієва,
- Сергія Черечню.
- Віктор Бабарико та Валерій Цапкал не були зареєстровані.
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Що відомо про протести через президентські вибори в Білорусі
- В країні вже понад два тижні тривають доволі масові протести. Вони виникли після того, як ЦВК Білорусі відмовилась реєструвати двох опозиційних кандидатів – Віктора Бабарико й Валерія Цапкала. У такий спосіб вони висловили свою незгоду.
- Активістів жорстко затримували ОМОНівці. Лише в Мінську затримали понад 130 людей. Серед них є журналісти, неповнолітні та іноземці.