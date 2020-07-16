В Беларуси 16 июля состоялось объединение сразу трех оппозиционных кандидатов в президенты: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Они планируют совместно бороться с авторитаризмом Александра Лукашенко.

На встрече штабы представляли кандидат в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Об этом сообщает TYT.BY. Интересно Обычный фарс вечного Лукашенко: чем закончятся протесты в Беларуси Для чего оппозиционерам нужно объединение против Лукашенко Соперники нынешнего главы Беларуси Александра Лукашенко призывают избирателей все же прийти на выборы 9 августа и проголосовать.

В случае победы они обещают провести еще одни "повторные и честные выборы".

Объединенные штабы также намерены совместно бороться за освобождение из тюрем политзаключенных. Отметим, что 14 июля ЦИК Беларуси зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты: Александра Лукашенко,

Светлану Тихановскую,

Анну Конопатскую,

Андрея Дмитриева,

Сергея Черечню.

Виктор Бабарико и Валерий Цапкал не были зарегистрированы. Обратите внимание! 65-летний Лукашенко правит страной уже более 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне. Очередные выборы назначили на 9 августа. Актуально Белорусы протестуют: возможен там Майдан по украинскому сценарию Что известно о протестах из-за президентских выборов в Беларуси В стране уже более двух недель продолжаются довольно массовые протесты. Они возникли после того, как ЦИК Беларуси отказался регистрировать двух оппозиционных кандидатов – Виктора Бабарико и Валерия Цепкала. Таким образом они выразили свое несогласие.

Активистов жестко задерживал ОМОН. Только в Минске задержали более 130 человек. Среди них есть журналисты, несовершеннолетние и иностранцы.