Оппозиционные кандидаты в Беларуси объединились против Лукашенко: что может измениться
В Беларуси 16 июля состоялось объединение сразу трех оппозиционных кандидатов в президенты: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Они планируют совместно бороться с авторитаризмом Александра Лукашенко.
На встрече штабы представляли кандидат в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Об этом сообщает TYT.BY.
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Для чего оппозиционерам нужно объединение против Лукашенко
- Соперники нынешнего главы Беларуси Александра Лукашенко призывают избирателей все же прийти на выборы 9 августа и проголосовать.
- В случае победы они обещают провести еще одни "повторные и честные выборы".
- Объединенные штабы также намерены совместно бороться за освобождение из тюрем политзаключенных.
Отметим, что 14 июля ЦИК Беларуси зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты:
- Александра Лукашенко,
- Светлану Тихановскую,
- Анну Конопатскую,
- Андрея Дмитриева,
- Сергея Черечню.
- Виктор Бабарико и Валерий Цапкал не были зарегистрированы.
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Что известно о протестах из-за президентских выборов в Беларуси
- В стране уже более двух недель продолжаются довольно массовые протесты. Они возникли после того, как ЦИК Беларуси отказался регистрировать двух оппозиционных кандидатов – Виктора Бабарико и Валерия Цепкала. Таким образом они выразили свое несогласие.
- Активистов жестко задерживал ОМОН. Только в Минске задержали более 130 человек. Среди них есть журналисты, несовершеннолетние и иностранцы.