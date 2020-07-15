Білоруси продовжують виходити на вулиці, виступаючи проти режиму Лукашенка. Чи можливий в країні Майдан за українським сценарієм – читайте далі.

Ступінь невдоволення та різкість запитань до влади у Білорусі вже достатньо високі. До того ж, в політику приходять нові люди. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Ігар Тишкевич, міжнародний експерт Українського інституту майбутнього.

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Проте він наголосив: попри це, українського варіанту в Білорусі не буде. Адже якщо говорити про Майдан та порівнювати українські реалії з білоруськими, то навіть ментально це – дві дуже різні нації, незважаючи на схожість культур.

Зверніть увагу, основна претензія до ключових кандидатів, якщо брати білоруські ЗМІ – "А що ви пропонуєте?". Тому в Білорусі дуже малоймовірним є Майдан просто "проти",

– вважає Тишкевич.

Напередодні у центрі Мінська спалахнули протести через відмову зареєструвати кандидатами в президенти Віктора Бабарика й Валерія Цепкало. Мітинги проходять і в інших білоруських містах. Відомо про затримання близько 250 протестувальників.

Про вибори в Білорусі

Тишкевич зазначив, що у 2020 році в Білорусі склалася цікава ситуація, це – виклик для влади. Адже політично активізувалися дві групи населення, які раніше не висловлювалися щодо політичної системи. З одного боку, це – традиційний електорат Лукашенка. Натомість друга група – міський середній клас, молодь та люди нових професій. Риторика влади будувалася на старій схемі, тому нові групи з неї випадають.

Лукашенко та його оточення звикли говорити з населенням через телевізор. Але нові групи – інші. Вони очікують більше логіки та послідовності дій,

– зазначив експерт.

Він пояснив, що на момент збору підписів на цьому спробували зіграти, на кожній групі:

Сергій та Світлана Тихановські. Блогер та його дружина, яка зареєструвалась кандидатом в президенти, вели кампанію здебільшого на "людей телевізора". Це була гра на електорат чинного президента.

Довідка. Спочатку балотуватися у президенти мав намір Сергій Тихановський. Проте 30 травня блогера затримали, проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням в насильстві щодо співробітників міліції.