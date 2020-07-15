Після відмови ЦВК Білорусі реєструвати опозиційних кандидатів люди в різних містах вийшли на протести. Лише в Мінську силовики затримали 129 людей, серед яких є і журналісти, що висвітлювали події. Втім у цей час державні ЗМІ або надто однобічно висвітлюють інформацію, або й зовсім її замовчують.

У тому, як білоруські ЗМІ висвітлюють протести через нереєстрацію опозиційних кандидатів, розбирався 24 канал.

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Почнемо з білоруської служби Radio Free Europe – вона ж "Радыё Свабода". Темі протестів присвячено увесь вечір вівторка, 14 липня. Журналісти писали буквально про всі події білоруського "майдану".

Працівникам цього медіа навіть вдалося встановити повний список затриманих протестувальників. До слова, серед них є двоє журналістів білоруської служби "Радіо Свобода".



Стрічка новин "Радыё Свабода" в день протестів / скриншот з сайту

Мережа служби "Радіо Свобода" має фінансування Конгресу США. Як заявляють самі видання цієї мережі, метою їхньої роботи є поширення демократії в країнах Центральної, Східної Європи, а також Близького Сходу.

За схожим принципом працювали й журналісти БЕЛСАТ. Вони теж всебічно висвітлювали інформацію з протестів. Журналістку цього видання теж затримали в Мінську.



Стрічка новин видання БЕЛСАТ у день протестів / скриншот головної сторінки

БЕЛСАТ, як і "Радіо Свобода" має іноземне фінансування. Телеканал створений за підтримки МЗС Польщі, але мовлення веде білоруською мовою.

До слова, під час протестів також були затримані двоє журналістів "Єврорадіо" й оператор російської служби BBC. Усі вони також висвітлювали тему протестів.

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Водночас державні ЗМІ Білорусі фактично проігнорували тему протестів. Тут яскравим прикладом є ІА "БелТА". Журналісти писали на будь-які теми – землетрус у Китаї, графіті Бенксі в Лондоні, вибух бензовоза в Колумбії, але про масові протести в столиці власної країни – жодної згадки.



Стрічка новин "БелТА" у день протестів у Білорусі / скриншот

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