После отказа ЦИК Беларуси регистрировать оппозиционных кандидатов люди в разных городах вышли на протесты. Только в Минске силовики задержали 129 человек, среди которых есть и журналисты, освещавшие события. Впрочем, в это время государственные СМИ или слишком односторонне освещают информацию, или вовсе ее умалчивают.

В том, как белорусские СМИ освещают протесты из-за нерегистрации оппозиционных кандидатов, разбирался 24 канал .

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Начнем с белорусской службы Radio Free Europe – она ​​же "Радыё Свабода". Теме протестов посвящено весь вечер вторника, 14 июля. Журналисты писали буквально обо всех событиях белорусского "майдана".

Работникам этого медиа даже удалось установить полный список задержанных протестующих. К слову, среди них есть двое журналистов белорусской службы "Радио Свобода".



Лента новостей "Радыё Свабода" в день протестов / скриншот с сайта

Сеть службы "Радио Свобода" имеет финансирование Конгресса США. Как заявляют сами издания сети, целью их работы является распространение демократии в странах Центральной, Восточной Европы, а также Ближнего Востока.

По схожему принципу работали и журналисты БЕЛСАТ. Они всесторонне освещали информацию по протестам. Журналистку этого издания тоже задержали в Минске.



Лента новостей издание БЕЛСАТ в день протестов / скриншот главной страницы

Белсат, как и "Радио Свобода" имеет иностранное финансирование. Телеканал создан при поддержке МИД Польши, но речь ведет на белорусском языке.

К слову, во время протестов также были задержаны двое журналистов "Еврорадио" и оператор русской службы BBC. Все они также освещали тему протестов.

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В то же время государственные СМИ Белоруси фактически проигнорировали тему протестов. Здесь ярким примером является ИА "БелТА". Журналисты писали на любые темы – землетрясение в Китае, граффити Бэнкси в Лондоне, взрыв бензовоза в Колумбии, но о массовых протестах в столице собственной страны – ни одного упоминания.



Лента новостей "БелТА" в день протестов в Беларуси / скриншот

Почему в Беларуси начались акции протеста