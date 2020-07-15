Пока одних задерживают, другие молчат: как СМИ Беларуси освещают "майдан" в Минске
После отказа ЦИК Беларуси регистрировать оппозиционных кандидатов люди в разных городах вышли на протесты. Только в Минске силовики задержали 129 человек, среди которых есть и журналисты, освещавшие события. Впрочем, в это время государственные СМИ или слишком односторонне освещают информацию, или вовсе ее умалчивают.
В том, как белорусские СМИ освещают протесты из-за нерегистрации оппозиционных кандидатов, разбирался 24 канал .
Важно В Беларуси протестуют против нечестных выборов: задержали более 150 человек – фото, видео
Начнем с белорусской службы Radio Free Europe – она же "Радыё Свабода". Теме протестов посвящено весь вечер вторника, 14 июля. Журналисты писали буквально обо всех событиях белорусского "майдана".
Работникам этого медиа даже удалось установить полный список задержанных протестующих. К слову, среди них есть двое журналистов белорусской службы "Радио Свобода".
Лента новостей "Радыё Свабода" в день протестов / скриншот с сайта
По схожему принципу работали и журналисты БЕЛСАТ. Они всесторонне освещали информацию по протестам. Журналистку этого издания тоже задержали в Минске.
Лента новостей издание БЕЛСАТ в день протестов / скриншот главной страницы
К слову, во время протестов также были задержаны двое журналистов "Еврорадио" и оператор русской службы BBC. Все они также освещали тему протестов.
К слову В Беларуси не допустили к выборам Бабарыка – главного конкурента Лукашенко
В то же время государственные СМИ Белоруси фактически проигнорировали тему протестов. Здесь ярким примером является ИА "БелТА". Журналисты писали на любые темы – землетрясение в Китае, граффити Бэнкси в Лондоне, взрыв бензовоза в Колумбии, но о массовых протестах в столице собственной страны – ни одного упоминания.
Лента новостей "БелТА" в день протестов в Беларуси / скриншот
Почему в Беларуси начались акции протеста
- Все из-за отказа ЦИК регистрировать двух оппозиционных кандидатов – Виктора Бабарыка и Валерия Цапкала. Люди вышли на улицы в разных городах, чтобы выразить свое несогласие.
- Протестующих начали задерживать силовики. Только в Минске задержали 129 человек, всего по Беларуси – более 150. Среди задержанных есть журналисты, несовершеннолетние и гражданин России.
- Оба незарегистрированных кандидатов, согласно относительно независимым опросам, побеждали Александра Лукашенко на выборах. Есть и третья кандидат, что обходила Лукашенко – Светлана Тихановська. Ее ЦИК к выборам таки допустила.