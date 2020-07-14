Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказала Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Этот отказ считают политически мотивированным, поскольку законных оснований для этого не было.

Причинами для отказа в регистрации назвали якобы несоответствие декларации и реальных доходов, а также участие иностранной компании в его организации, сообщает "Радио Свобода".

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Председатель белорусского ЦИК Лидия Ярмошина подчеркнула, что инициативная группа, которая выдвигает Бабарико, собрала 100 тысяч подписей граждан. Также она отметила незначительную недостачу в декларации: 283 рубля и 1 тысячу 264 доллара.

Впрочем она убеждает, что в декларации не указаны деньги с иностранных счетов. Ярмошина утверждает, что он якобы незаконно получил 350 тысяч долларов. Однако решения суда в этом деле нет.

Глава ЦИК предположила, что в декларации Виктора Бабарико "не указаны взятки", а других существенных различий нет.

Госконтроль также обвиняет политика в том, что он незаконно использовал иностранную финансовую помощь – от "Белгазпромбанка", который на 99% принадлежит российским компаниям.

Адвокат Максим Знак заметил, что все обвинения даже не были рассмотрены в суде. Он убежден, что все показания являются противоречивыми, а несоответствие декларации не является основанием для отказа в декларации.

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