Центральна виборча комісія Білорусі відмовила Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом у президенти. Цю відмову вважають політично вмотивованою, бо, мовляв, законних підстав для цього не було.

Причинами для відмови в реєстрації назвали через буцімто невідповідність декларації й реальних доходів, а також через участь іноземної компанії в його організації, повідомляє "Радіо Свобода".

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Голова білоруської ЦВК Лідія Ярмошина підкреслила, що ініціативна група, яка висуває Бабарико, зібрала 100 тисяч підписів громадян. Також вона відзначила незначну недостачу в декларації: 283 рублі й 1 тисячу 264 долари.

Втім вона переконує, що в декларації не вказані гроші з закордонних рахунків. Ярмошина стверджує, що він буцімто незаконно отримав 350 тисяч доларів. Втім жодного рішення суду в цій справі немає.

Очільниця ЦВК пожартувала, що в декларації Віктора Бабарико "не вказані хабарі", а інших суттєвих розбіжностей немає.

Держконтроль також звинувачує політика в тому, що він незаконно використовував іноземну фінансову допомогу – від "Белгазпромбанку", який на 99% належить російським компаніям.

Адвокат Максим Знак зауважив, що всі звинувачення навіть не були розглянуті в суді. Він переконаний, що всі свідчення є суперечливими, а невідповідність декларації не є підставою для відмови в декларації.

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