У Білорусі не допустили до виборів Бабарико – головного конкурента Лукашенка
Центральна виборча комісія Білорусі відмовила Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом у президенти. Цю відмову вважають політично вмотивованою, бо, мовляв, законних підстав для цього не було.
Причинами для відмови в реєстрації назвали через буцімто невідповідність декларації й реальних доходів, а також через участь іноземної компанії в його організації, повідомляє "Радіо Свобода".
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Голова білоруської ЦВК Лідія Ярмошина підкреслила, що ініціативна група, яка висуває Бабарико, зібрала 100 тисяч підписів громадян. Також вона відзначила незначну недостачу в декларації: 283 рублі й 1 тисячу 264 долари.
Втім вона переконує, що в декларації не вказані гроші з закордонних рахунків. Ярмошина стверджує, що він буцімто незаконно отримав 350 тисяч доларів. Втім жодного рішення суду в цій справі немає.
Очільниця ЦВК пожартувала, що в декларації Віктора Бабарико "не вказані хабарі", а інших суттєвих розбіжностей немає.
Держконтроль також звинувачує політика в тому, що він незаконно використовував іноземну фінансову допомогу – від "Белгазпромбанку", який на 99% належить російським компаніям.
Адвокат Максим Знак зауважив, що всі звинувачення навіть не були розглянуті в суді. Він переконаний, що всі свідчення є суперечливими, а невідповідність декларації не є підставою для відмови в декларації.
Затримання Бабарико: коротко
- Ексголову "Белгазпромбанку" Віктора Бабарико вважають основним суперником Лукашенка на майбутніх президентських виборах.
- 18 червня Бабарико затримали. А 20 червня йому висунули звинувачення. Однак у чому – невідомо. Адже захисту не надали їх на ознайомлення.
- Штаб політика також повідомив, що влада висунула звинувачення і його синові Едуарду.
- У Мінську й інших містах Білорусі пройшли "заходи солідарності" на підтримку суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах, яких затримали.
- Проведення виборів заплановане на 9 серпня 2020 року.