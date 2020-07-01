Лукашенко і опоненти: українське МЗС оцінило виборчу кампанію в Білорусі
В українському МЗС прокоментували президентську кампанію у Білорусі. У дипвідомстві наголосили, що підтримують реєстрацію усіх кандидатів – без політично обмежувальних заходів.
Вибори мають відбутись з дотриманням прав громадян, – МЗС
У МЗС зазначили, що виступають за те, аби вибори президента Білорусі 9 серпня відбулись із забезпеченням фундаментальних свобод громадян. Про це інформує hromadske.
До теми Буде цікаво, обіцяю: Лукашенко спрогнозував наслідки виборів президента Білорусі
Конкретної позиції щодо затримання головного опонента Лукашенка – Віктора Бабаріка у МЗС не висловили. Хоча дипломати зазначили, що у ЦВК Білорусі до виборів допустили, як Бабаріка, так й іншу опозиціонерку Світлану Тіхановську.
Здійснювати висновки щодо підсумків президентських виборів у Білорусі можна буде після спостереження за їх перебігом офіційно запрошеними спостерігачами та їх завершення,
– мовиться у повідомленні МЗС.
Коротко про опозиційних кандидатів у президенти Білорусі
- Ексголову "Белгазпромбанку" Віктора Бабаріко вважають основним суперником Лукашенка на майбутніх президентських виборах.
- 18 червня Бабаріко та його сина Едуарда затримали. А 20 червня їм висунули звинувачення.
- Відбулося це у межах кримінальної справи щодо "Белгазпросмбанку" за підозрою в ухилянні від сплати податків і легалізації отриманих злочинним шляхом коштів.
- Раніше про наміри балотуватись у президенти заявляв Сергій Тіхановський – популярний блогер, який критикує білоруську владу. Проте Тіхановського і його прихильників затримали під час пікету у Гродно. Висунення самого блогера заблокував ЦВК. Готовність балотуватись висловила його дружина Світлана.
- Міністерство внутрішніх справ Білорусі також здійснило перевірку діяльності дипломата й політика Валерія Цепкала. Кандидата в президенти Білорусі підозрюють у протиправній діяльності.
- У Мінську та інших містах Білорусі пройшли "заходи солідарності" на підтримку суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах, яких затримали.
Це цікаво Лукашенку капут: чи готова Білорусь до "Майдану"
Що відомо про президентські вибори у Білорусі?Проведення виборів заплановане на 9 серпня 2020 року.
В Білорусі заборонили публікувати реальні дані соцопитувань про підтримку кандидата в президенти Олександра Лукашенка.
Водночас до набуття чинності цієї заборони місцеве видання "Наша Ніва" таки оприлюднило результати опитування.
Виявилось, що лідера Білорусі підтримують всього 3% населення.