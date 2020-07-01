В українському МЗС прокоментували президентську кампанію у Білорусі. У дипвідомстві наголосили, що підтримують реєстрацію усіх кандидатів – без політично обмежувальних заходів.

Вибори мають відбутись з дотриманням прав громадян, – МЗС

У МЗС зазначили, що виступають за те, аби вибори президента Білорусі 9 серпня відбулись із забезпеченням фундаментальних свобод громадян. Про це інформує hromadske.

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Конкретної позиції щодо затримання головного опонента Лукашенка – Віктора Бабаріка у МЗС не висловили. Хоча дипломати зазначили, що у ЦВК Білорусі до виборів допустили, як Бабаріка, так й іншу опозиціонерку Світлану Тіхановську.

Здійснювати висновки щодо підсумків президентських виборів у Білорусі можна буде після спостереження за їх перебігом офіційно запрошеними спостерігачами та їх завершення,

– мовиться у повідомленні МЗС.

Коротко про опозиційних кандидатів у президенти Білорусі

Ексголову "Белгазпромбанку" Віктора Бабаріко вважають основним суперником Лукашенка на майбутніх президентських виборах.

18 червня Бабаріко та його сина Едуарда затримали . А 20 червня їм висунули звинувачення.

. А 20 червня їм висунули звинувачення. Відбулося це у межах кримінальної справи щодо "Белгазпросмбанку" за підозрою в ухилянні від сплати податків і легалізації отриманих злочинним шляхом коштів.

Раніше про наміри балотуватись у президенти заявляв Сергій Тіхановський – популярний блогер, який критикує білоруську владу. Проте Тіхановського і його прихильників затримали під час пікету у Гродно. Висунення самого блогера заблокував ЦВК. Готовність балотуватись висловила його дружина Світлана.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі також здійснило перевірку діяльності дипломата й політика Валерія Цепкала. Кандидата в президенти Білорусі підозрюють у протиправній діяльності.

У Мінську та інших містах Білорусі пройшли "заходи солідарності" на підтримку суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах, яких затримали.

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