Лукашенко и оппоненты: украинский МИД оценил избирательную кампанию в Беларуси
В украинском МИД прокомментировали президентскую кампанию в Беларуси. В дипведомстве отметили, что поддерживают регистрацию всех кандидатов - без политически ограничительных мер.
Выборы должны состояться с соблюдением прав граждан, – МИД
В МИД отметили, что выступают за то, чтобы выборы президента Беларуси 9 августа состоялись с обеспечением фундаментальных свобод граждан. Об этом информирует hromadske.
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Конкретной позиции по задержанию главного оппонента Лукашенко-Виктора Бабарика в МИД не высказали. Хотя дипломаты отметили, что в ЦИК Беларуси к выборам допустили как Бабарика, так и другую оппозиционерку Светлану Тихановскую.
Осуществлять выводы относительно итогов президентских выборов в Беларуси можно будет после наблюдения за их ходом официально приглашенными наблюдателями и их завершения,
– говорится в сообщении МИД.
Коротко об оппозиционных кандидатах в президенты Беларуси
- Экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико считают основным соперником Лукашенко на предстоящих президентских выборах.
- 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда задержали. А 20 июня им предъявили обвинения.
- Произошло это в рамках уголовного дела по "Белгазпросмбанку" по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем средств.
- Ранее о намерениях баллотироваться в президенты заявлял Сергей Тихановский – популярный блогер, который критикует белорусские власти. Однако Тихановского и его сторонников задержали во время пикета в Гродно. Выдвижение самого блогера заблокировал ЦИК. Готовность баллотироваться выразила его жена Светлана.
- Министерство внутренних дел Беларуси также осуществило проверку деятельности дипломата и политика Валерия Цепкало. Кандидата в президенты Беларуси подозревают в противоправной деятельности.
- В Минске и других городах Беларуси прошли "мероприятия солидарности" в поддержку соперников Александра Лукашенко на президентских выборах, которых задержали.
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Что известно о президентских выборах в Беларуси?
Проведение выборов запланировано на 9 августа 2020 года.
В Беларуси запретили публиковать реальные данные соцопросов о поддержке кандидата в президенты Александра Лукашенко.
В то же время до вступления в силу этого запрета местное издание "Наша Ніва" таки обнародовало результаты опроса.
Оказалось, что лидера Беларуси поддерживают всего 3% населения.