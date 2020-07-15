Білоруси утворили довгу чергу під стінами ЦВК у Мінську. Вони прийшли туди скаржитися на рішення комісії не реєструвати на майбутніх виборах головних конкурентів чинного президента Лукашенка – Віктора Бабарико та Валерія Цепкала.

Усі ці люди збираються подати у Центральну виборчу комісію скаргу та прийшли висловити незгоду з її рішенням. Про це інформує "Радіо Свобода".

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Очевидці розповіли, що черга до ЦВК розтягнулася на сотні метрів. Черга продовжує зростати, а до місця, де збираються люди, правоохоронці почали підтягувати автозаки.

Чому люди прийшли під будівлю ЦВК у Мінську:

Бо їх про це попросили у штабі Бабарико. Там оприлюднили інструкцію про те, як подати скаргу на рішення ЦВК напередодні.

Представники штабу заявили, що теж подаватимуть скаргу 15 липня та закликали усіх завантажити форму з сайту Бабарико, заповнити її, і також подати скаргу до ЦВК;

Окрім того, кожному рекомендували приєднатися до ініціатив спостереження за виборами, щоб запобігти фальсифікаціям.

9 серпня всіх також закликали прийти на вибори президента і проголосувати за будь-якого альтернативного Олександру Лукашенку кандидата або проти всіх.

Черга до ЦВК у Мінську, люди продовжують прибувати / Фото білоруська версія "Радіо Свобода"

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