У Білорусі не зареєстрували суперників Лукашенка на виборах: сотні людей прийшли під ЦВК
Білоруси утворили довгу чергу під стінами ЦВК у Мінську. Вони прийшли туди скаржитися на рішення комісії не реєструвати на майбутніх виборах головних конкурентів чинного президента Лукашенка – Віктора Бабарико та Валерія Цепкала.
Усі ці люди збираються подати у Центральну виборчу комісію скаргу та прийшли висловити незгоду з її рішенням. Про це інформує "Радіо Свобода".
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Очевидці розповіли, що черга до ЦВК розтягнулася на сотні метрів. Черга продовжує зростати, а до місця, де збираються люди, правоохоронці почали підтягувати автозаки.
Чому люди прийшли під будівлю ЦВК у Мінську:
- Бо їх про це попросили у штабі Бабарико. Там оприлюднили інструкцію про те, як подати скаргу на рішення ЦВК напередодні.
- Представники штабу заявили, що теж подаватимуть скаргу 15 липня та закликали усіх завантажити форму з сайту Бабарико, заповнити її, і також подати скаргу до ЦВК;
- Окрім того, кожному рекомендували приєднатися до ініціатив спостереження за виборами, щоб запобігти фальсифікаціям.
- 9 серпня всіх також закликали прийти на вибори президента і проголосувати за будь-якого альтернативного Олександру Лукашенку кандидата або проти всіх.
Черга до ЦВК у Мінську, люди продовжують прибувати / Фото білоруська версія "Радіо Свобода"
Що коїться у Білорусі: коротко
- ЦВК Білорусі 14 липня відмовилася зареєструвати ексбанкіра Віктора Бабарико та ексглаву Парку високих технологій Валерія Цепкало кандидатами в президенти.
- Водночас зареєстрували 5 інших людей, серед яких і чинного главу держави Олександра Лукашенка. Зареєстровані також ексдепутатка Ганна Канопацька, голова партії БСДГ Сергій Черечень, співголови об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і дружина затриманого блогера Сергія Тихановського – Світлана.
- Бабарико та Цепкала, які в цьому переліку не опинилися, вважають найбільш реальними конкурентами Лукашенка.
- Через цю ситуацію в Білорусі 14 липня спалахнули протести. Під час них правоохоронці затримали сотні людей.