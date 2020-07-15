В Беларуси не зарегистрировали соперников Лукашенко на выборах: сотни людей пришли под ЦИК
Белорусы создали длинную очередь под стенами ЦИК в Минске. Они пришли туда жаловаться на решение комиссии не регистрировать на предстоящих выборах главных конкурентов действующего президента Лукашенко – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Все эти люди собираются подать в Центральную избирательную комиссию жалобу и пришли выразить несогласие с ее решением. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Очевидцы рассказали, что очередь в ЦИК растянулась на сотни метров. Очередь продолжает расти, а к месту, где собираются люди, правоохранители начали подтягивать автозаки.
Почему люди пришли под здание ЦИК в Минске:
- Потому что их об этом попросили в штабе Бабарико. Там обнародовали инструкцию о том, как подать жалобу на решение ЦИК накануне.
- Представители штаба заявили, что тоже будут подавать жалобу 15 июля и призвали всех загрузить форму с сайта Бабарико, заполнить ее, и также подать жалобу в ЦИК;
- Кроме того, каждому рекомендовали присоединиться к инициативам наблюдения за выборами, чтобы предотвратить фальсификации.
- 9 августа всех также призвали прийти на выборы президента и проголосовать за любого альтернативного Александру Лукашенко кандидата или против всех.
Очередь в ЦИК в Минске, люди продолжают прибывать/Фото белорусская версия "Радио Свобода"
Что происходит в Беларуси: коротко
- ЦИК Беларуси 14 июля отказалась зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты.
- В то же время зарегистрировали 5 других людей, среди которых и действующий глава государства Александр Лукашенко. Зарегистрированы также экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена задержанного блогера Сергея Тихановского – Светлана.
- Бабарико и Цепкало, которые в этом перечне не оказались, считаются наиболее реальными конкурентами Лукашенко.
- Из-за этой ситуацию в Беларуси 14 июля вспыхнули протесты. Во время них правоохранители задержали сотни людей.