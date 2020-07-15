Белорусы создали длинную очередь под стенами ЦИК в Минске. Они пришли туда жаловаться на решение комиссии не регистрировать на предстоящих выборах главных конкурентов действующего президента Лукашенко – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Все эти люди собираются подать в Центральную избирательную комиссию жалобу и пришли выразить несогласие с ее решением. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Очевидцы рассказали, что очередь в ЦИК растянулась на сотни метров. Очередь продолжает расти, а к месту, где собираются люди, правоохранители начали подтягивать автозаки.

Почему люди пришли под здание ЦИК в Минске:

Потому что их об этом попросили в штабе Бабарико. Там обнародовали инструкцию о том, как подать жалобу на решение ЦИК накануне.

Представители штаба заявили, что тоже будут подавать жалобу 15 июля и призвали всех загрузить форму с сайта Бабарико, заполнить ее, и также подать жалобу в ЦИК;

Кроме того, каждому рекомендовали присоединиться к инициативам наблюдения за выборами, чтобы предотвратить фальсификации.

9 августа всех также призвали прийти на выборы президента и проголосовать за любого альтернативного Александру Лукашенко кандидата или против всех.

Очередь в ЦИК в Минске, люди продолжают прибывать/Фото белорусская версия "Радио Свобода"

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