Майдан по украинскому сценарию в Беларуси: эксперт объяснил, возможно ли это
Белорусы продолжают выходить на улицы, выступая против режима Лукашенко. Возможен ли в стране Майдан по украинскому сценарию – читайте дальше.
Степень недовольства и резкость вопросов к власти в Беларуси уже достаточно высоки. К тому же, в политику приходят новые люди. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Игар Тишкевич, международный эксперт Украинского института будущего.
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Однако он подчеркнул: несмотря на это, украинского варианта в Беларуси не будет. Ведь если говорить о Майдане и сравнивать украинские реалии с белорусскими, то даже ментально это две очень разные нации, несмотря на схожесть культур.
Обратите внимание, основная претензия к ключевым кандидатам, если брать белорусские СМИ – "А что вы предлагаете?". Поэтому в Беларуси очень маловероятен Майдан просто "против",
– считает Тышкевич.
Накануне в центре Минска вспыхнули протесты из-за отказа зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Митинги проходят и в других белорусских городах. Известно о задержании около 250 протестующих.
О выборах в Беларуси
Тышкевич отметил, что в 2020 году в Беларуси сложилась интересная ситуация, это – вызов для власти. Ведь политически активизировались две группы населения, которые ранее не высказывались относительно политической системы. С одной стороны, это – традиционный электорат Лукашенко. А вторая группа – городской средний класс, молодежь и люди новых профессий. Риторика власти строилась на старой схеме, поэтому новые группы из нее выпадают.
Лукашенко и его окружение привыкли говорить с населением через телевизор. Но новые группы – другие. Они ожидают больше логики и последовательности действий,
– отметил эксперт.
Он пояснил, что на момент сбора подписей на этом попытались сыграть на каждой группе:
- Сергей и Светлана Тихановские. Блогер и его жена, которая зарегистрировалась кандидатом в президенты, вели кампанию в основном на "людей телевизора". Это была игра на электорат действующего президента.
- Виктор Бабарико попытался играть одновременно на электорат Лукашенко и на новые социальные группы.
- Валерий Цепкало пытался делать акцент только на новых социальных группах.