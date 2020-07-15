Белорусы продолжают выходить на улицы, выступая против режима Лукашенко. Возможен ли в стране Майдан по украинскому сценарию – читайте дальше.

Степень недовольства и резкость вопросов к власти в Беларуси уже достаточно высоки. К тому же, в политику приходят новые люди. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Игар Тишкевич, международный эксперт Украинского института будущего.

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Однако он подчеркнул: несмотря на это, украинского варианта в Беларуси не будет. Ведь если говорить о Майдане и сравнивать украинские реалии с белорусскими, то даже ментально это две очень разные нации, несмотря на схожесть культур.

Обратите внимание, основная претензия к ключевым кандидатам, если брать белорусские СМИ – "А что вы предлагаете?". Поэтому в Беларуси очень маловероятен Майдан просто "против",

– считает Тышкевич.

Накануне в центре Минска вспыхнули протесты из-за отказа зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Митинги проходят и в других белорусских городах. Известно о задержании около 250 протестующих.

О выборах в Беларуси

Тышкевич отметил, что в 2020 году в Беларуси сложилась интересная ситуация, это – вызов для власти. Ведь политически активизировались две группы населения, которые ранее не высказывались относительно политической системы. С одной стороны, это – традиционный электорат Лукашенко. А вторая группа – городской средний класс, молодежь и люди новых профессий. Риторика власти строилась на старой схеме, поэтому новые группы из нее выпадают.

Лукашенко и его окружение привыкли говорить с населением через телевизор. Но новые группы – другие. Они ожидают больше логики и последовательности действий,

– отметил эксперт.

Он пояснил, что на момент сбора подписей на этом попытались сыграть на каждой группе:

Сергей и Светлана Тихановские. Блогер и его жена, которая зарегистрировалась кандидатом в президенты, вели кампанию в основном на "людей телевизора". Это была игра на электорат действующего президента.

Справка. Сначала баллотироваться в президенты намеревался Сергей Тихановский. Но 30 мая блогера задержали, против него возбудили уголовное дело по обвинению в насилии в отношении сотрудников милиции.