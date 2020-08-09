У Мінську жінка з комісії через вікно спускала пакет, ймовірно, з бюлетенями – відео
У Білорусі 9 серпня проходять вибори президента. На виборчій дільниці в Мінську зафіксували цікавий випадок. Жінка драбиною спускалася з другого поверху будівлі, тримаючи в руках пакет з документами, ймовірно, з бюлетенями.
У день президентських виборів у Білорусі у мережі з’явилося відео з виборчої дільниці №17 в Радянському районі Мінська. Опублікував його у твіттері Олексій Новосєлов.
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На відео помітно, яка членкиня комісії спускається драбиною з другого поверху. В її руках пакет, ймовірно, з бюлетенями.
Дільниця розташована в будівлі школи, повідомляє TUT.by. Голова комісії Сергій Мосейкін заявив журналістам, що у приміщенні заклинило двері, тому жінка й вдалася до такого відчайдушного кроку.
Всередині була жінка – секретар комісії. Піднялася певна паніка, адже їй потрібно ставати до своїх обов'язків,
– пояснив Мосейкін.
За словами очевидця, за неоднозначними діями жінки спостерігав поліцейський.
Членкиня комісії з документами спускається драбиною: відео
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Президентські вибори в Білорусі: що треба знати
- Дострокове голосування почалося ще 4 числа. Основне ж стартувало о 08:00 9 серпня та завершиться о 20:00 цього ж дня.
- За пост очільника держави борються 5 кандидатів. Основні суперники – Олександр Лукашенко та Світлана Тихановська.
- У передвиборний тиждень по всій країні пройшли багатотисячні протести.
- Чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка звинувачують у переслідуванні опонентів.
- Він же наголошує, що не допустить у Білорусі "майдану".