У Білорусі 9 серпня проходять вибори президента. На виборчій дільниці в Мінську зафіксували цікавий випадок. Жінка драбиною спускалася з другого поверху будівлі, тримаючи в руках пакет з документами, ймовірно, з бюлетенями.

У день президентських виборів у Білорусі у мережі з’явилося відео з виборчої дільниці №17 в Радянському районі Мінська. Опублікував його у твіттері Олексій Новосєлов.

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На відео помітно, яка членкиня комісії спускається драбиною з другого поверху. В її руках пакет, ймовірно, з бюлетенями.

Дільниця розташована в будівлі школи, повідомляє TUT.by. Голова комісії Сергій Мосейкін заявив журналістам, що у приміщенні заклинило двері, тому жінка й вдалася до такого відчайдушного кроку.

Всередині була жінка – секретар комісії. Піднялася певна паніка, адже їй потрібно ставати до своїх обов'язків,

– пояснив Мосейкін.

За словами очевидця, за неоднозначними діями жінки спостерігав поліцейський.

Членкиня комісії з документами спускається драбиною: відео

Зверніть увагу! У Білорусі спостерігаються перебої з домашнім і мобільним інтернетом під час основного дня голосування на президентських виборах. Деякі соцмережі та Youtube взагалі не працюють.

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