В Минске женщина из комиссии через окно спускала пакет, вероятно, с бюллетенями – видео
В Беларуси 9 августа проходят выборы президента. На избирательном участке в Минске зафиксировали интересный случай. Женщина по лестнице спускалась со второго этажа здания, держа в руках пакет с документами, вероятно, с бюллетенями.
В день президентских выборов в Беларуси в сети появилось видео с избирательного участка №17 в Советском районе Минска. Опубликовал его в твиттере Алексей Новоселов.
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На видео заметно, как член комиссии спускается по лестнице со второго этажа. В ее руках пакет, вероятно, с бюллетенями.
Участок находится в здании школы, сообщает TUT.by. Председатель комиссии Сергей Мосейкин заявил журналистам, что в помещении заклинило дверь, поэтому женщина и прибегла к такому отчаянному шагу.
Внутри была женщина – секретарь комиссии. Поднялась некоторая паника, ведь ей нужно становиться к своим обязанностям,
- объяснил Мосейкин.
По словам очевидца, за неоднозначными действиями женщины наблюдал полицейский.
Член комиссии с документами спускается по лестнице: видео
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Президентские выборы в Беларуси: что нужно знать
- Досрочное голосование началось еще 4 числа. Основное же стартовало в 08:00 9 августа и завершится в 20:00 этого же дня.
- За пост главы государства борются 5 кандидатов. Основные соперник – Александр Лукашенко и Светлана Тихановская.
- В предвыборную неделю по всей стране прошли многотысячные протесты.
- Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко обвиняют в преследовании оппонентов.
- Он же отмечает, что не допустит в Беларуси "Майдана".