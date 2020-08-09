В Беларуси 9 августа проходят выборы президента. На избирательном участке в Минске зафиксировали интересный случай. Женщина по лестнице спускалась со второго этажа здания, держа в руках пакет с документами, вероятно, с бюллетенями.

В день президентских выборов в Беларуси в сети появилось видео с избирательного участка №17 в Советском районе Минска. Опубликовал его в твиттере Алексей Новоселов.

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На видео заметно, как член комиссии спускается по лестнице со второго этажа. В ее руках пакет, вероятно, с бюллетенями.

Участок находится в здании школы, сообщает TUT.by. Председатель комиссии Сергей Мосейкин заявил журналистам, что в помещении заклинило дверь, поэтому женщина и прибегла к такому отчаянному шагу.

Внутри была женщина – секретарь комиссии. Поднялась некоторая паника, ведь ей нужно становиться к своим обязанностям,

- объяснил Мосейкин.

По словам очевидца, за неоднозначными действиями женщины наблюдал полицейский.

Член комиссии с документами спускается по лестнице: видео

Обратите внимание! В Беларуси наблюдаются перебои с домашним и мобильным интернетом во время основного дня голосования на президентских выборах. Некоторые соцсети и Youtube вообще не работают.

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