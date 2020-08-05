4 августа в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. В первый день явка составила почти 5%.

Центризбирком Беларуси опубликовал данные по первому дню голосования в Беларуси. Всего в списки избирателей включили почти 7 миллионов белорусов, а также 5 319 граждан, находящихся за пределами страны.

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Где больше всего в Беларуси голосовали досрочно

Больше всего избирателей, которые решили проголосовать досрочно, было в Гомельской области (7,55%).

В Минске, по данным ЦИК, правом голоса уже воспользовались 4,77% внесенных в список избирателей.

В Брестской области проголосовали 4,23% избирателей, в Витебской – 5%. В Гродненской области явка – 3,39%.

Обратите внимание! Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии началось 4 августа и будет проходить до 8 августа. Основной день голосования – 9 августа.

Что известно о первых нарушениях

Независимые наблюдатели сообщают о нарушениях в первый же день досрочного голосования.

В частности, Юлия Локоткова, которая наблюдает за ходом голосования на одном из избирательных участков в Минске, написала в фейсбуке, что "явка по данным комиссии и наблюдателей расходится в 2, 3 и 4 раза".

Высокая явка на досрочном голосовании, как неоднократно указывали наблюдатели, может быть одним из признаков фальсификации. В Беларуси перед выборами звучали призывы игнорировать досрочное голосование. ЦИК опубликовал спецзаявление, в котором назвал такие призывы незаконными.

Выборы президента Беларуси: что известно

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса.

На пост президента Беларуси в очередной раз баллотируется Александр Лукашенко. Его основным соперником среди прошедших регистрацию кандидатов считается Светлана Тихановская.

Накануне в Беларуси запретили публиковать реальные данные соцопросов о поддержке действующего президента Александра Лукашенко.

Однако еще до вступления в силу этого запрета местное издание "Наша Нива" все же обнародовало результаты опроса. Они шокировали всех, ведь лидера Беларуси Александра Лукашенко поддерживают всего 3% населения, как оказалось.

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