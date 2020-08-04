Александра Лукашенко избрали президентом Беларуси еще 25 лет назад. Сейчас доверие к нему уже упало до критической отметки, однако глава государства точно не собирается покидать пост. Несмотря на его настойчивость, общество уже решительно настроено на смену президента.

Белорусский журналист "Радио Свободы" Валерий Калиновский в эфире 24 канала заявил, что Лукашенко в ближайшее время точно сложит полномочия.

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"Может не на этих, а на следующих выборах, а может и позже, но гнилое яблоко покатилось. Нет доверия к Лукашенко, нет желания его дальше видеть президентом", – сказал Калиновский.

Белорусы полюбили другую женщину, – журналист

Калиновский отметил, что Лукашенко у власти уже 26 лет – это очень много. "Люди его не хотят, любовь прошла. Люди полюбили другую – молодую красивую женщину, страдающую за своего мужа, который находится в тюрьме – Светлану Тихановскую", – сказал Калиновский.

По его словам, тысячи людей приходят на митинги Тихановской, именно это испугало нынешнюю власть Беларуси.

Сейчас уже они мешают проведению этих митингов, которые разрешены законодательством. Они привозят какую-то технику, разрывают котлованы – это уже было в 2 городах,

– рассказал журналист.

Он также заверил, что когда на митинг собирались прийти 50 или 100 тысяч человек, то на этом месте власти приказали провести какое-то военное шоу и забрали эту площадку.

"Не дают. Однако все, что делает Лукашенко – не пойдет ему на пользу. Его историческое время закончилось", – подытожил Калиновский.

Справка. Главный оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская собрала, вероятно, наиболее массовый митинг за последние 10 лет в Минске – на встречу пришло 30 тысяч белорусов.

У Лукашенко есть механизм, благодаря которому он в очередной раз переизбирается

Как подтвердил Калиновский, досрочные выборы в Беларуси стартовали и продлятся 5 дней, вплоть до субботы. Журналист отметил, что проголосовать может любой, даже больше, людей вынуждают это делать: и студентов, и бюджетников, и рабочих. Во время предыдущей кампании 30% избирателей голосовали досрочно, а это уже половина из тех, кто приходит на выборы вообще.

Так можно подменить бюллетени и получить нужный результат. Так Лукашенко уже много раз переизбирался и этот механизм снова задействован,

– отметил белорусский журналист.

Также Калиновский заверил, что власть Беларуси приказала открыть кабинки не из-за COVID-19, как они объясняли. Они просто хотят сделать все для того, чтобы люди не могли тайно голосовать.

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