Олександра Лукашенка обрали президентом Білорусі ще 25 років тому. Зараз довіра до нього вже впала до критичної позначки, однак глава держави точно не збирається залишати посаду. Попри його наполегливість, суспільство вже рішуче налаштоване на зміну президента.

Білоруський журналіст "Радіо Свободи" Валерій Калиновський в ефірі 24 каналу заявив, що Лукашенко найближчим часом точно складе повноваження.

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"Може не цих, а наступних виборів, а може й пізніше, але гниле яблуко покотилося. Немає довіри до Лукашенка, немає бажання його далі бачити президентом", – сказав Калиновський.

Білоруси полюбили іншу жінку, – журналіст

Калиновський зазначив, що Лукашенко при владі вже 26 років – це дуже багато. "Люди його не хочуть, любов пройшла. Люди полюбили іншу – молоду гарну жінку, яка страждає за свого чоловіка, який перебуває у в'язниці – Світлану Тихановську", – сказав Калиновський.

За його словами, тисячі людей приходять на мітинги Тихановської, саме це злякало теперішню владу Білорусі.

Зараз вже вони заважають проведенню цих мітингів, які дозволені законодавством. Вони привозять якусь техніку, розривають котловани – це вже було в 2 містах,

– розповів журналіст.

Він також запевнив, що коли на мітинг збирались прийти 50 чи 100 тисяч людей, то на цьому місці влада наказала провести якесь військове шоу і забрали цей майданчик.

"Не дають. Однак все, що робить Лукашенко – не піде йому на користь. Його історичний час закінчився", – підсумував Калиновський.

Довідка. Головна опонентка Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі, лідерка опозиції Світлана Тихановська зібрала, ймовірно, найбільш масовий мітинг за останні 10 років у Мінську – на зустріч прийшло 30 тисяч білорусів.

У Лукашенка є механізм, завдяки якому він вже вкотре переобирається

Як ствердив Калиновський, дострокові вибори у Білорусі стартували і триватимуть 5 днів, включно до суботи. Журналіст наголосив, що проголосувати може будь-хто, ба більше, людей змушують це робити: і студентів, і бюджетників, і робітників. Під час попередньої кампанії 30% виборців голосували достроково, а це вже половина з тих, хто приходить на вибори взагалі.

Так можна підмінити бюлетені і отримати потрібний результат. Так Лукашенко вже багато разів переобирався і цей механізм знову залучено,

– зауважив білоруський журналіст.

Також Калиновський запевнив, що влада Білорусі наказала відкрити кабінки не через COVID-19, як вони пояснювали. Вони просто хочуть зробити все для того, аби люди не могли таємно голосувати.

Вибори президента Білорусі: що відомо