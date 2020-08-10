Протести у Білорусі переросли у справжні криваві сутички із правоохоронцями. Якщо спершу силовики взагалі не давали ніяких коментарів щодо того, що відбувається у країні, то після масового поширення фото закривавлених протестувальників визнали: застосовували зброю.

Силовики кажуть, що були змушені вдататися до таких заходів. Про це повідомила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова, пише "Дождь".

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Протестувальників у відомстві назвали "учасників масових безладів". Тим часом офіційний сайт МВС Білорусі "впав" і не доступний, відповідно, офіційної заяви правоохоронних органів щодо подій поки немає.

Як ми раніше повідомляли, силовики обстрілюють протестувальників гумовими кулями, кидають світлошумові гранати і поливають з водометів. За повідомленнями з білоруських телеграм-каналів, постраждали щонайменше 50 осіб, 10 людей у важкому стані.

Зазначимо: офіційної інформації від МОЗ чи поліції знову ж таки немає. Речниця МВС лаконічно зазначила, що дані будуть відомі вранці, оскільки "заходи тривають".

Варто відзначити, що до силового розгону готувалися заздалегідь, адже спецтехніку почали приганяти у Мінськ ще за добу до проведення виборів.

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