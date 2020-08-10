МВС Білорусі визнало, що силовики кидали гранати і застосовували спецтехніку
Протести у Білорусі переросли у справжні криваві сутички із правоохоронцями. Якщо спершу силовики взагалі не давали ніяких коментарів щодо того, що відбувається у країні, то після масового поширення фото закривавлених протестувальників визнали: застосовували зброю.
Силовики кажуть, що були змушені вдататися до таких заходів. Про це повідомила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова, пише "Дождь".
Важливо Сутички у Білорусі стають кривавими: моторошні фото постраждалих
Протестувальників у відомстві назвали "учасників масових безладів". Тим часом офіційний сайт МВС Білорусі "впав" і не доступний, відповідно, офіційної заяви правоохоронних органів щодо подій поки немає.
Як ми раніше повідомляли, силовики обстрілюють протестувальників гумовими кулями, кидають світлошумові гранати і поливають з водометів. За повідомленнями з білоруських телеграм-каналів, постраждали щонайменше 50 осіб, 10 людей у важкому стані.
Зазначимо: офіційної інформації від МОЗ чи поліції знову ж таки немає. Речниця МВС лаконічно зазначила, що дані будуть відомі вранці, оскільки "заходи тривають".
Варто відзначити, що до силового розгону готувалися заздалегідь, адже спецтехніку почали приганяти у Мінськ ще за добу до проведення виборів.
Протести у Білорусі: основне
- У Білорусі після оголошення результатів екзитполів президентських виборів почалися масові сутички і затримання активістів. Лідери світових держав вже засуджують спробу силового розгону невдоволених.
- за даними екзитполів з великим відривом переміг чинний президент Олександр Лукашенко, а його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише 6,8%.
- Після оголошення результатів виборів за даними національного екзитполу тисячі білорусів вийшли на вулиці міст на протест із твердженням про масову фальсифікацію.
- Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.