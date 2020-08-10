Протесты в Беларуси переросли в настоящие кровавые столкновения с правоохранителями. Если сначала силовики вообще не давали никаких комментариев по поводу того, что происходит в стране, то после массового распространения фото окровавленных протестующих признали, что применяли оружие.

Силовики говорят, что были вынуждены вдататися к таким мерам. Об этом сообщила прессекретарка МВД Беларуси Ольга Чемоданова в комментарии ТАСС.

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Протестующих в ведомстве назвали "участников массовых беспорядков". Между тем официальный сайт МВД Беларуси "упал" и не доступен, соответственно, официального заявления правоохранительных органов о событиях пока нет.

Как мы ранее сообщали, силовики обстреливают протестующих резиновыми пулями, бросают светошумовые гранаты и поливают из водометов. По сообщениям из белорусских телеграмм-каналов, пострадали по меньшей мере 50 человек, 10 человек в тяжелом состоянии.

Отметим: официальной информации от Минздрава или полиции опять же нет. Пресс-секретарь МВД лаконично отметила, что данные будут известны утром, поскольку "мероприятия продолжаются".

Стоит отметить, что к силовому разгону готовились заранее, ведь спецтехнику начали пригнать в Минск еще за сутки до проведения выборов.

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