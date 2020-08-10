МВД Беларуси признало, что силовики бросали гранаты и применяли спецтехнику
Протесты в Беларуси переросли в настоящие кровавые столкновения с правоохранителями. Если сначала силовики вообще не давали никаких комментариев по поводу того, что происходит в стране, то после массового распространения фото окровавленных протестующих признали, что применяли оружие.
Силовики говорят, что были вынуждены вдататися к таким мерам. Об этом сообщила прессекретарка МВД Беларуси Ольга Чемоданова в комментарии ТАСС.
Важно Столкновения в Беларуси становятся кровавыми: жуткие фото пострадавших
Протестующих в ведомстве назвали "участников массовых беспорядков". Между тем официальный сайт МВД Беларуси "упал" и не доступен, соответственно, официального заявления правоохранительных органов о событиях пока нет.
Как мы ранее сообщали, силовики обстреливают протестующих резиновыми пулями, бросают светошумовые гранаты и поливают из водометов. По сообщениям из белорусских телеграмм-каналов, пострадали по меньшей мере 50 человек, 10 человек в тяжелом состоянии.
Отметим: официальной информации от Минздрава или полиции опять же нет. Пресс-секретарь МВД лаконично отметила, что данные будут известны утром, поскольку "мероприятия продолжаются".
Стоит отметить, что к силовому разгону готовились заранее, ведь спецтехнику начали пригнать в Минск еще за сутки до проведения выборов.
Протесты в Беларуси: основное
- В Беларуси после объявления результатов экзит-полов президентских выборов начались массовые столкновения и задержания активистов. Лидеры мировых держав уже осуждают попытку силового разгона недовольных.
- по данным экзит-полов с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко, а его главная оппонентка Светлана Тихановська набрала лишь 6,8%.
- После объявления результатов выборов по данным национального экзит-пола тысячи белорусов вышли на улицы городов на протест с утверждением о массовой фальсификации.
- Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.