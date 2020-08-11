Опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська виїхала з Білорусі у Литву. Напередодні Тихановська оскаржила результати виборів у ЦВК і вимагала повторного голосування на низці дільниць.

Тихановська – у безпеці, – МЗС Литви

Про виїзд Тихановської до Литви повідомив очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічус у твіттері.

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Глава дипвідомства зазначив, що Тихановська – у безпеці. Причини того, що лідерка опозиції покинула Білорусь, – наразі невідомі.

Тихановська оскаржила результати виборів у ЦВК

Зазначимо, що ще 10 серпня головна конкурентка чинного президента Лукашенка пішла у ЦВК оскаржувати результати виборів. Начебто з нею там на кілька годин пропав зв’язок. У ЗМІ з’явилась інформація, що Тихановську утримують насильно. Проте також наголошувалось, що це може бути провокація. Згодом Тихановська повідомила, що з нею все гаразд.

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