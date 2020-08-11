Світлана Тихановська виїхала в Литву
Опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська виїхала з Білорусі у Литву. Напередодні Тихановська оскаржила результати виборів у ЦВК і вимагала повторного голосування на низці дільниць.
Тихановська – у безпеці, – МЗС Литви
Про виїзд Тихановської до Литви повідомив очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічус у твіттері.
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Глава дипвідомства зазначив, що Тихановська – у безпеці. Причини того, що лідерка опозиції покинула Білорусь, – наразі невідомі.
Тихановська оскаржила результати виборів у ЦВК
Зазначимо, що ще 10 серпня головна конкурентка чинного президента Лукашенка пішла у ЦВК оскаржувати результати виборів. Начебто з нею там на кілька годин пропав зв’язок. У ЗМІ з’явилась інформація, що Тихановську утримують насильно. Проте також наголошувалось, що це може бути провокація. Згодом Тихановська повідомила, що з нею все гаразд.
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Коротко про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні обирали президента.
- Згідно з попередніми даними, чинний глава держави набрав близько 80%. Тихановська – менше ніж 10%.
- Увечері тисячі людей вийшли на вулиці міст з протестами.
- Розпочались сутички між мітингувальниками та силовиками, поранені десятки людей, тисячі – затримані.
- Правозахисники повідомили про загибель трьох осіб. Влада цю інформацію не підтвердила.
- Протести продовжились 10 серпня. Знову ОМОН жорстко розганяв учасників акцій.
- Влада підтвердила загибель одного мітингувальника: у нього в руках начебто розірвалась граната. Очевидці кажуть про постріли у цьому районі.