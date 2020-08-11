Під час сутичок між силовиками та протестувальниками у Білорусі 9 та 10 серпня постраждали кілька представників медіа. З деякими з них колеги досі не можуть зв'язатись.

Про затриманих журналістів представники правоохоронних органів Білорусі не повідомляють. Про це інформує "Радіо Свобода".

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Що відомо про постраждалих журналістів

Журналіст "Медузи" Максим Солопов

Більше ніж добу не виходить на зв'язок. Його затримали ввечері 9 серпня у Мінську, ймовірно, що він – побитий. За припущенням правозахисників, Солопов може перебувати у СІЗО в Жодино.

Фотокореспондент "Россия сегодня" Ілля Піталев

З журналістом зник зв'язок з вечора 10 серпня.

Головний редактор видання "Наша Нива" Єгор Мартинович

Затриманий у ніч з 10 на 11 серпня. Встиг відправити колегам SOS, більше сконтактуватись з ним не вдалось.

Журналістка "Нашої Ниви" Наталія Лубневська

10 серпня поранена гумовою кулею у коліно. Жінку госпіталізували.

Кореспондент "МБХ медіа" Олександр Скрильніков

Постраждав від світлошумової гранати.

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