Під час протестів у Білорусі постраждали журналісти, деякі з них не виходять на зв'язок
Під час сутичок між силовиками та протестувальниками у Білорусі 9 та 10 серпня постраждали кілька представників медіа. З деякими з них колеги досі не можуть зв'язатись.
Про затриманих журналістів представники правоохоронних органів Білорусі не повідомляють. Про це інформує "Радіо Свобода".
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Що відомо про постраждалих журналістів
- Журналіст "Медузи" Максим Солопов
Більше ніж добу не виходить на зв'язок. Його затримали ввечері 9 серпня у Мінську, ймовірно, що він – побитий. За припущенням правозахисників, Солопов може перебувати у СІЗО в Жодино.
- Фотокореспондент "Россия сегодня" Ілля Піталев
З журналістом зник зв'язок з вечора 10 серпня.
- Головний редактор видання "Наша Нива" Єгор Мартинович
Затриманий у ніч з 10 на 11 серпня. Встиг відправити колегам SOS, більше сконтактуватись з ним не вдалось.
- Журналістка "Нашої Ниви" Наталія Лубневська
10 серпня поранена гумовою кулею у коліно. Жінку госпіталізували.
- Кореспондент "МБХ медіа" Олександр Скрильніков
Постраждав від світлошумової гранати.
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Коротко про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі обирали президента.
- Згідно з попередніми даними, чинний глава держави набрав близько 80%, його найближча конкурентка Світлана Тихановська – менше, ніж 10%.
- Увечері тисячі людей вийшли на вулиці міст з протестами.
- Розпочались сутички між мітингувальниками та силовиками, поранені десятки людей, тисячі – затримані.
- Правозахисники повідомили про загибель трьох осіб. Влада цю інформацію не підтвердила.
- Протести продовжились 10 серпня. Знову ОМОН жорстко розганяв учасників акцій.
- Влада підтвердила загибель одного мітингувальника: у нього в руках начебто розірвалась граната. Очевидці казали про постріли у цьому районі.
- Тихановська разом з керівницею свого штабу Марією Мороз виїхала до Литви. У відеозверненні кандидатка зазначила, що опинилась у надважкій ситуації.