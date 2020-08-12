У Білорусі вже третій день поспіль тривають масштабні акції протесту. Жодна мирних мітингувальників жорстоко розганяють ОМОНівці. Також донедавна у країні глушили інтернет. І от працівникам ЗМІ увірвався терпець – одразу двоє білоруських телеведучих заявили про звільнення.

Одразу двоє білоруських телеведучих заявили про звільнення на тлі масштабних протестів в країні. Телеведуча СТВ Тетяна Бородкіна написала у фейсбуці, пов'язане з ситуацією в країні.

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Бородкіна закликала білорусів не боятися та боротися за майбутнє для дітей.

Я і мої діти більше не зможемо посміхатися з екрана телевізора. Вітаємо країну з "вибором"! Не знаю, коли ви прочитаєте мій пост, тому що глушать інтернет. Але зрозумійте, що навіть зараз, коли "вибір" вже зроблено – я не боюся! І ви не бійтеся,

– наголосила вона.

Про звільнення повідомив й інший телеведучий – Сергій Козлович. Він 10 років працював на державному каналі АТН. Він підкреслив, що його рішення самостійне та тепер він шукатиме нову роботу.

Користувачі у коментарях подякували ведучим за сміливість та висловили слова підтримки.

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Протести у Білорусі: коротко