"Не зможемо посміхатися з екрана": білоруські журналісти почали звільнятися на тлі протестів
У Білорусі вже третій день поспіль тривають масштабні акції протесту. Жодна мирних мітингувальників жорстоко розганяють ОМОНівці. Також донедавна у країні глушили інтернет. І от працівникам ЗМІ увірвався терпець – одразу двоє білоруських телеведучих заявили про звільнення.
Одразу двоє білоруських телеведучих заявили про звільнення на тлі масштабних протестів в країні. Телеведуча СТВ Тетяна Бородкіна написала у фейсбуці, пов'язане з ситуацією в країні.
Важливо У Мінську поранили журналістку Лубневську: відео стрілянини
Бородкіна закликала білорусів не боятися та боротися за майбутнє для дітей.
Я і мої діти більше не зможемо посміхатися з екрана телевізора. Вітаємо країну з "вибором"! Не знаю, коли ви прочитаєте мій пост, тому що глушать інтернет. Але зрозумійте, що навіть зараз, коли "вибір" вже зроблено – я не боюся! І ви не бійтеся,
– наголосила вона.
Про звільнення повідомив й інший телеведучий – Сергій Козлович. Він 10 років працював на державному каналі АТН. Він підкреслив, що його рішення самостійне та тепер він шукатиме нову роботу.
Користувачі у коментарях подякували ведучим за сміливість та висловили слова підтримки.
Важливо У Мінську ОМОН відкрив вогонь по людях: є поранені, зокрема й 2 журналістки
Протести у Білорусі: коротко
- Масові протести у Білорусі спалахнули після президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси висловили рішучу незгоду з результатами виборів, вони вважають, що голосування було цинічно сфальсифіковано.
- Протести розпочалися у ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Білоруське міністерство охорони здоров'я інформує про понад 200 осіб, що потрапили до лікарень. Загалом за 3 дні протестів понад 7 тисяч протестувальників затримав ОМОН. Багато родичів кажуть, що із затриманими немає зв'язку.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Люди планують виходити на нові акції протесту й надалі.