Місцеві жителі знову зібралися на мітинг у Мінську. Було чутно вибухи світло шумової гранати, а тоді Омон відкрив вогонь по людях. Відомо про кількох постраждалих, серед них є журналістка.

На вулиці Кальварійській у Мінську силовики знову застосували силу щодо протестувальників, повідомили у телеграмі TUT.BY.

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Спершу вибухнула світлошумова граната. Правоохоронці почали зупиняти автомобілі, які сигналили.

Згодом ОМОНівці відкрили вогонь по людях, хоча зіткнень перед цим не було. Кілька людей отримали поранення. Серед них – журналістка "Нашої Ниви", її госпіталізували.

Мітинг у Мінську 10 серпня: основне

Раніше стало відомо, що білоруси планують протести й наступного після кривавого силового розгону дня.

Люди закликали один одного краще підготуватися, діяти злагоджено та очікувати на повторний жорсткий розгін.

Почалася акція о 19:00. Протестувальники почали рухатися містом невеликими групами, аби розосередити увагу силовиків.

Однак у центрі Мінська на них там вже чекали силовики.

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Що відомо про протести у Білорусі: коротко

Вони розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко – понад 80%.

Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.

Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світлошумові гранати та бити кийками.

Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.

Там ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.

Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.

Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення. У ЗМІ заявляють про смерть 3 учасників протестів, втім, офіційний Мінськ це спростовує.

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