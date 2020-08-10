У Мінську ОМОН відкрив вогонь по людях: є поранені, зокрема й журналістка
Місцеві жителі знову зібралися на мітинг у Мінську. Було чутно вибухи світло шумової гранати, а тоді Омон відкрив вогонь по людях. Відомо про кількох постраждалих, серед них є журналістка.
На вулиці Кальварійській у Мінську силовики знову застосували силу щодо протестувальників, повідомили у телеграмі TUT.BY.
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Спершу вибухнула світлошумова граната. Правоохоронці почали зупиняти автомобілі, які сигналили.
Згодом ОМОНівці відкрили вогонь по людях, хоча зіткнень перед цим не було. Кілька людей отримали поранення. Серед них – журналістка "Нашої Ниви", її госпіталізували.
Мітинг у Мінську 10 серпня: основне
- Раніше стало відомо, що білоруси планують протести й наступного після кривавого силового розгону дня.
- Люди закликали один одного краще підготуватися, діяти злагоджено та очікувати на повторний жорсткий розгін.
- Почалася акція о 19:00. Протестувальники почали рухатися містом невеликими групами, аби розосередити увагу силовиків.
- Однак у центрі Мінська на них там вже чекали силовики.
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Що відомо про протести у Білорусі: коротко
- Вони розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко – понад 80%.
- Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.
- Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світлошумові гранати та бити кийками.
- Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.
- Там ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.
- Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення. У ЗМІ заявляють про смерть 3 учасників протестів, втім, офіційний Мінськ це спростовує.
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