Местные жители вновь собрались на митинг в Минске. Были слышны взрывы свето шумовой гранаты, а тогда ОМОН открыл огонь по людям. Известно о нескольких пострадавших, среди них есть журналистка.

На улице Кальварийской в Минске силовики вновь применили силу в отношении протестующих, сообщили в телеграмме TUT.BY.

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Сперва взорвалась светошумовая граната. Правоохранители начали останавливать автомобили, которые сигналили.

Впоследствии ОМОНовцы открыли огонь по людям, хотя столкновений перед этим не было. Несколько человек получили ранения. Среди них – журналистка "Нашей Нивы", ее госпитализировали.

Митинг в Минске 10 августа: основное

Ранее стало известно, что белорусы планируют протесты и на следующий после кровавого силового разгона день.

Люди призывали друг друга лучше подготовиться, действовать слаженно и ожидать повторного жесткого разгона.

Началась акция в 19:00. Протестующие начали двигаться по городу небольшими группами, чтобы рассредоточить внимание силовиков.

Однако в центре Минска их там уже ждали силовики.

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Что известно о протестах в Беларуси: коротко

Они начались после того, как ЦИК Беларуси объявила первые результаты президентских выборов. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – более 80%.

Белорусы считают – выборы были сфальсифицированы, они вышли на улицы городов по всей стране на протест.

Впрочем, правоохранители сразу начали задерживать людей, бросать в их сторону светошумовые гранаты и бить дубинками.

Наиболее масштабные столкновения вспыхнули в Минске.

Там ОМОН стрелял по людям из ружей с резиновыми пулями и применял водометы.

Лишь около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.

Во время столкновений были задержаны сотни человек, десятки протестующих получили ранения. В СМИ заявляют о смерти 3 участников протестов, впрочем, официальный Минск это опровергает.

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