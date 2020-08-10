ОМОНовцы в Минске снова задерживают людей. Хотя сбор протестующих намечен на ближайшие часы, впрочем, силовики уже начали свой рейд по белорусской столице. Они останавливают и хватают случайных прохожих и ведут в автозаки.

Кадры такого беспредела обнародовало издание Sputnik Беларусь. На снятом видео видно, как силовики в балаклавах хватают мужчин, прогуливающихся по улице.

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Они не делают ничего противозаконного и даже не сопротивляются действиям ОМОНа. Впрочем, силовики берут людей под обе руки и ведут в сторону автозаков.

Их на улицах множество, иногда в ряд стоят даже маршрутки, которые, похоже, тоже подготовили для задержания минчан.

На местах вчерашних столкновений людей немного, происходят задержания,

– говорится в описании к видео.

Также независимые белорусские СМИ сообщают, что в центре Минска закрыли 6 станций метро. Речь идет о таких станциях: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".

Это сделали "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда следуют без остановки.

Заметим, что люди в Минске планируют собираться группками именно возле станций метро для участия в новом протесте.

Задержание в Минске: видео

Еще одного мужчину ОМОНовцы задержали с особой жестокостью на Заславской улице Минска. Его двое силовиков тащили по траве к автозаку.

Жестокое задержание мужчины в Минске: видео

Что известно о протестах в Беларуси: коротко

Они начались после того, как ЦИК Беларуси объявила первые результаты президентских выборов. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – более 80%.

Белорусы считают, что выборы были сфальсифицированы, они вышли на улицы городов по всей стране на протест.

Впрочем, правоохранители сразу начали задерживать людей, бросать в их сторону свето-шумовые гранаты и бить дубинками.

Наиболее масштабные столкновения вспыхнули в Минске.

Там ОМОН стрелял по людям из ружей с резиновыми пулями и применял водометы.

Лишь около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.

Во время столкновений были задержаны сотни человек, десятки протестующих получили ранения. В СМИ заявляют о смерти 3 участников протестов, впрочем, официальный Минск это опровергает.

Вечером 10 августа в Минске люди снова собираются на протест, а 11 августа граждане Беларуси хотят объявить всенародную забастовку.

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