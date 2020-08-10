ОМОНівці в Мінську знову затримують людей. Хоч збір протестувальників запланований на найближчі години, втім, силовики вже розпочали свій рейд білоруською столицею. Вони зупиняють і хапають випадкових перехожих та ведуть до автозаків

Кадри такого свавілля оприлюднило видання Sputnik Беларусь. На відзнятому відео видно, як силовики у балаклавах хапають чоловіків, що прогулюються вулицею.

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Вони не роблять нічого протизаконного та навіть не опираються діям ОМОНу. Втім, силовики беруть людей по обидві руки та ведуть в бік до автозаків.

Їх на вулицях сила-силенна, подекуди в ряд стоять навіть маршрутки, які, схоже теж підготували для затримання мінчан.

На місцях вчорашніх зіткнень людей небагато, відбуваються затримання,

– мовиться в описі до відео.

Затримання у Мінську: відео

Що відомо про протести у Білорусі: коротко

Вони розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко – понад 80%.

Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.

Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світло-шумові гранати та бити кийками.

Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.

Там ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.

Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.

Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення. У ЗМІ заявляють про смерть 3 учасників протестів, втім, офіційний Мінськ це спростовує.

Ввечері 10 серпня у Мінську люди знову збираються на протест, а 11 серпня громадяни Білорусі хочуть оголосити всенародний страйк.

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