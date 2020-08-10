Хапають серед білого дня: ОМОН знову затримує людей у центрі Мінська – відео
ОМОНівці в Мінську знову затримують людей. Хоч збір протестувальників запланований на найближчі години, втім, силовики вже розпочали свій рейд білоруською столицею. Вони зупиняють і хапають випадкових перехожих та ведуть до автозаків
Кадри такого свавілля оприлюднило видання Sputnik Беларусь. На відзнятому відео видно, як силовики у балаклавах хапають чоловіків, що прогулюються вулицею.
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Вони не роблять нічого протизаконного та навіть не опираються діям ОМОНу. Втім, силовики беруть людей по обидві руки та ведуть в бік до автозаків.
Їх на вулицях сила-силенна, подекуди в ряд стоять навіть маршрутки, які, схоже теж підготували для затримання мінчан.
На місцях вчорашніх зіткнень людей небагато, відбуваються затримання,
– мовиться в описі до відео.
Затримання у Мінську: відео
Що відомо про протести у Білорусі: коротко
- Вони розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко – понад 80%.
- Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.
- Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світло-шумові гранати та бити кийками.
- Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.
- Там ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.
- Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення. У ЗМІ заявляють про смерть 3 учасників протестів, втім, офіційний Мінськ це спростовує.
- Ввечері 10 серпня у Мінську люди знову збираються на протест, а 11 серпня громадяни Білорусі хочуть оголосити всенародний страйк.
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