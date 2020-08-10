До Мінська заїхала ще одна колона військової техніки. Окрім цього, у центрі столиці Білорусі чатують ОМОНівці та автобуси із поліцією. Силовики перебувають у повній екіпіровці.

Як повідомляють очевидці, колона заїхала приблизно о 16:00. Помітиливійськову техніку у центрі столиці Білорусі, інформують очевидці у твітері.

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На фото видно ряд воєнних машин, які прямують до Дзержинського району міста. Ще одна колона заїхала у Партизанський район. Окрім цього, на вулицях Мінська помітили рух кількох автобусів міліції.

За повідомленням місцевих ЗМІ, у Мінську також оточили Білоруський педагогічний університет. Виходи на площу перекрили, а людей з університету вигнали. Колони машин стоять по обидві сторони моста. Раніше силовики були одягнені у форму, а тепер перебувають у повній екіпіровці. Наразі на вулицях повно співробітників ОМОНу.



Військові машини та міліція / Фото з телеграму

Військова техніка у Мінську перед виборами

Військову техніку у Мінську помітили ще напередодні президентських виборів, що відбулись 9 серпня. Зокрема у Мінську зафіксували колони бронетранспортерів. Начальник управління охорони правопорядку МВС Білорусі Дмитро Курьян пояснив це тим, що у зв'язку з проведенням президентських виборів співробітників МВС перевели на посилений варіант служби.



Колона військової техніки / Фото з телеграму



Військові вантажівки у Мінську / Фото з телеграму

Минут 20 назад по Дзержинского. Еще одна коллона зашла по Партизанскому. И вот прямо сейчас еще несколько автобусов с милицией прошли. pic.twitter.com/esgmfZ5AqP — Nikita L. ️ (@ofnobleblood) August 10, 2020

Протести у Білорусі: коротко

Фактично переможцем президентських виборів став Олександр Лукашенко. Виборчі дільниці закрились о 20:00. Оскільки до ДВК були величезні черги, значна частина виборців не змогла проголосувати. Також є інформація про численні фальсифікації результатів.

У ніч на 10 серпня у містах Білорусі відбулись масові протести. На мітинги вийшли люди, обурені результатами президентських виборів.

Вночі почались сутички силовиків із мітингувальниками. ОМОНівці застосували стрільбу гумовими кулями по людях.

В МВС Білорусі заявили про понад 3 тисяч затриманих мітингувальників. Більше 50 протестувальників отримали поранення.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/v321268