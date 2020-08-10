Після оголошення попередніх результатів президентських виборів у Білорусі спалахнули протести. ОМОНівці жорстоко розігнали мирні мітинги, однак "новоспечений" президент заявив, що силовики діяли м'яко.

За словами Лукашенка, силовики лише раз застосовували ґумові кулі – коли протестувальники під час штурму відділу міліції напали на співробітника. Про це повідомляє Коммерсантъ.

Зверніть увагу Майдану не буде, – Лукашенко про жорстокі протести у Мінську.

Озвірілі люди! Тому ситуація вночі була напряженою, але міліція – молодці, впоралися. Армію та службу безпеки ми притягнули тільки для того, щоб евакуювати виборчі комісії. Вони-то у чому винні? У чому винні вчителі та лікарі, які організували вибори?

– заявив Лукашенко.

Новину про те, що в одному з міст Білорусі силовики "опустили щити", Лукашенко назвав "фейком". За його словами, правоохоронці поводили себе "гідно".

Організаторам потрібна "сакральна жертва"

Президент Білорусі наголосив, що організаторам протестів потрібна була "сакральна жертва". І для цього вони не посоромилися використати молодь, навіть школярів.

Ми затримали цих організаторів, які ховалися — близько трьох тисяч по Білорусі, з них майже половина – у Мінську. Обкурених, нетверезих багато, з наркотиками — жах. Тому ми дуже жорстко реагуємо, щоб, не приведи Боже, не допустити пожежі,

– наголосив Лукашенко.

Що відомо про вибори президента у Білорусі