"Обкурені та нетверезі організатори": Лукашенко заявив, що силовики діяли м'яко
Після оголошення попередніх результатів президентських виборів у Білорусі спалахнули протести. ОМОНівці жорстоко розігнали мирні мітинги, однак "новоспечений" президент заявив, що силовики діяли м'яко.
За словами Лукашенка, силовики лише раз застосовували ґумові кулі – коли протестувальники під час штурму відділу міліції напали на співробітника. Про це повідомляє Коммерсантъ.
Зверніть увагу Майдану не буде, – Лукашенко про жорстокі протести у Мінську.
Озвірілі люди! Тому ситуація вночі була напряженою, але міліція – молодці, впоралися. Армію та службу безпеки ми притягнули тільки для того, щоб евакуювати виборчі комісії. Вони-то у чому винні? У чому винні вчителі та лікарі, які організували вибори?
– заявив Лукашенко.
Новину про те, що в одному з міст Білорусі силовики "опустили щити", Лукашенко назвав "фейком". За його словами, правоохоронці поводили себе "гідно".
Організаторам потрібна "сакральна жертва"
Президент Білорусі наголосив, що організаторам протестів потрібна була "сакральна жертва". І для цього вони не посоромилися використати молодь, навіть школярів.
Ми затримали цих організаторів, які ховалися — близько трьох тисяч по Білорусі, з них майже половина – у Мінську. Обкурених, нетверезих багато, з наркотиками — жах. Тому ми дуже жорстко реагуємо, щоб, не приведи Боже, не допустити пожежі,
– наголосив Лукашенко.
Що відомо про вибори президента у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори. За повідомленням екзитполів, Лукашенко здобув майже 80% голосів. У його суперниці Світлани Тихановської лише 7% голосів.
- Під час виборів зафіксували численні фальсифікації.
- Після оголошення про перемогу Лукашенка люди вийшли на масові мирні протести. Відбулись жорсткі сутички із силовиками. Серед мітингувальників є поранені, затримані. ЗМІ повідомляють про трьох загиблих.
- Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі "майдану не буде".