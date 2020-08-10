После объявления предварительных результатов президентских выборов в Беларуси вспыхнули протесты. ОМОНовцы жестоко разогнали мирные митинги, однако "новоиспеченный" президент заявил, что силовики действовали мягко.

По словам Лукашенко, силовики только раз применяли резиновые пули – когда протестующие во время штурма отдела милиции напали на сотрудника. Об этом сообщает Коммерсантъ.

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Озверевшие люди! Поэтому ситуация ночью была напряженной, но милиция – молодцы, справились. Армию и службу безопасности мы привлекли только для того, чтобы эвакуировать избирательные комиссии. Они-то в чем виноваты? В чем виноваты учителя и врачи, которые организовали выборы?

– заявил Лукашенко.

Новость о том, что в одном из городов Беларуси силовики "опустили щиты", Лукашенко назвал "фейком". По его словам, правоохранители вели себя "достойно".

Организаторам нужна "сакральная жертва"

Президент Беларуси подчеркнул, что организаторам протестов нужна была "сакральная жертва". И для этого они не постеснялись использовать молодежь, даже школьников.

Мы задержали этих организаторов, которые прятались, — около трех тысяч по Беларуси, из них почти половина – в Минске. Обкуренных и нетрезвых много, с наркотиками – ужас. Поэтому мы очень жестко реагируем, чтобы, не дай Бог, не допустить пожара,

– подчеркнул Лукашенко.

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