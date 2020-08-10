Після оголошення перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборів Білорусь вибухнула протестами. У різних куточках країни відбулися мирні мітинги, які були жорстоко розігнані ОМОНівцями. Лукашенко закликав активістів, які вимагають чесних результатів виборів, "втихомиритись та заспокоїтися".

У своєму зверненні Лукашенко не згадав про трьох загиблих активістів та десятки поранених мітингувальників. Однак президент Білорусі зауважив, що "25 хлопців з ОМОНу отримали поранення". Про це повідомляє The babel.

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Лукашенко побідкався, що бійців ОМОНу "спеціально і цілеспрямовано били". Зауважимо, що раніше МВС Білорусі підтвердило, що силовики у спецекіпіруванні застосовували проти мирних активістів світло-шумові гранати та гумові кулі.

Я попереджав: майдану не буде, як би комусь цього не хотілося. Тому треба втихомиритись, заспокоїтися. А батькам втретє кажу подивитися, де їх чадо, щоб не було потім боляче. Щоб не "ахали" і не "охали",

– сказав Лукашенко.

Вкінці білоруський президент заявив, що "відповідь буде адекватна". Додамо, що раніше Лукашенко заявив, що протестувальників у Білорусь нібито доставляли із Польщі, Великобританії, України, Росії та Чехії.

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Головне про вибори президента Білорусі

9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори. За результатами екзитполів, Лукашенко переміг зі значним відривом – майже 80% голосів. У його суперниці Світлани Тихановської лише 7%.

У його суперниці Світлани Тихановської лише 7%. На виборах зафіксували численні фальсифікації.

Після виборів обурені люди вийшли на масові протести. Відбулись сутички із силовиками. Серед мітингувальників є поранені, затримані. За інформацією ЗМІ, є 3 загиблих.

Відбулись сутички із силовиками. Серед мітингувальників є поранені, затримані. За інформацією ЗМІ, є 3 загиблих. Низка європейських країн засудили криваві масові протести та відмовилися визнавати результати виборів.

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