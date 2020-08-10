Олександр Лукашенко заявив, що протестувальників у Білорусь нібито доставляли із Польщі, Великобританії, України, Росії та Чехії. Він стверджує, що саме в країнах ЄС був центр управління мітингувальниками. Загалом, на його думку, вибори пройшли, як свято.

Лукашенко наголосив, що учасниками мітингу керували з-за кордону, їх доставляли з України в тому числі. За його словами, про це свідчать нібито зафіксовані дзвінки з Чехії, Великобританії та Польщі. Про це повідомили в телеграм-каналі МБХ медиа.

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Білоруський президент відзначив, що частина мітингувальників приїхала з Росії, а центр управління процесом нібито був зосереджений саме у країнах ЄС – Польщі і Чехії.

По одній розмові ми бачимо ляльководів, одна з їхніх ліній – Чехія. З Польщі, Великобританії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти,

– сказав Лукашенко на брифінгу.

У Міністерстві закордонних справ Польщі вже заявили, що звинувачення Мінська безпідставні.

Окрім цього, попри криваві мітинги по всій Білорусі, Лукашенко назвав вибори святом, яке хтось захотів зіпсувати.

"Мене, чесно кажучи, тішить, коли приходять з маленькими дітьми. Розумієте, це свято. Комусь захотілось це свято зіпсувати. Ми їх побачили, вони засвітились ще яскравіше цієї ночі", – зазначив Лукашенко.

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