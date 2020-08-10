Нашими овцами управляли из-за границы, – Лукашенко обвинил в протестах Украину и страны ЕС
Александр Лукашенко заявил, что протестующих в Беларусь якобы доставляли из Польши, Великобритании, Украины, России и Чехии. Он утверждает, что именно в странах ЕС был центр управления митингующими. В общем, по его мнению, выборы прошли, как праздник.
Лукашенко подчеркнул, что участниками митинга руководили из-за границы, их доставляли из Украины в том числе. По его словам, об этом свидетельствуют якобы зафиксированные звонки из Чехии, Великобритании и Польши. Об этом сообщили в телеграм-канале МБХ медиа.
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Белорусский президент отметил, что часть митингующих приехала из России, а центр управления процессом якобы был сосредоточен именно в странах ЕС – Польши и Чехии.
По одному разговору мы видим кукловодов, одна из их линий – Чехия. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, простите меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять,
– сказал Лукашенко на брифинге.
В Министерстве иностранных дел Польши уже заявили, что обвинения Минска безосновательны.
Кроме этого, несмотря на кровавые митинги по всей Беларуси, Лукашенко назвал выборы праздником, который кто-то захотел испортить.
"Меня, честно говоря, радует, когда приходят с маленькими детьми. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось этот праздник испортить. Мы их увидели, они засветились еще ярче ночью", – отметил Лукашенко.
Как прошли выборы президента Беларуси
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По результатам экзит-полов, Лукашенко победил со значительным отрывом – почти 80% голосов. У его соперницы Светланы Тихановской лишь 7%.
- Избирательные участки закрылись в 20:00. Из-за огромных очередей, которые по информации очевидцев, были сделаны специально, многие избиратели не успели проголосовать.
- Также зафиксированы многочисленные фальсификации.
- После выборов возмущенные люди вышли на массовые протесты. Произошли столкновения с силовиками. Среди митингующих есть раненые. По информации СМИ, есть 3 погибших.