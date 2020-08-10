Александр Лукашенко заявил, что протестующих в Беларусь якобы доставляли из Польши, Великобритании, Украины, России и Чехии. Он утверждает, что именно в странах ЕС был центр управления митингующими. В общем, по его мнению, выборы прошли, как праздник.

Лукашенко подчеркнул, что участниками митинга руководили из-за границы, их доставляли из Украины в том числе. По его словам, об этом свидетельствуют якобы зафиксированные звонки из Чехии, Великобритании и Польши. Об этом сообщили в телеграм-канале МБХ медиа.

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Белорусский президент отметил, что часть митингующих приехала из России, а центр управления процессом якобы был сосредоточен именно в странах ЕС – Польши и Чехии.

По одному разговору мы видим кукловодов, одна из их линий – Чехия. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, простите меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять,

– сказал Лукашенко на брифинге.

В Министерстве иностранных дел Польши уже заявили, что обвинения Минска безосновательны.

Кроме этого, несмотря на кровавые митинги по всей Беларуси, Лукашенко назвал выборы праздником, который кто-то захотел испортить.

"Меня, честно говоря, радует, когда приходят с маленькими детьми. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось этот праздник испортить. Мы их увидели, они засветились еще ярче ночью", – отметил Лукашенко.

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