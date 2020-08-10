На території Палацу Незалежності у Білорусі, що також є резиденцією президента Лукашенка, помітили вертоліт. Окрім цього, територією палацу пересуваються машини кортежу.

Відео з місця події оприлюднили у телеграм-каналі NEXTA Live.

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Як пише видання, на території Палацу Незалежності відбуваються "дуже дивні справи".

Тут вам і машини кортежу, що пересуваються по території, і вертоліт Лукашенка, та й просто низка незрозумілих маневрів,

– мовиться у повідомленні.

У підпису до відео зауважили, що усі ці дії схоже на те, що Лукашенко готується покинути країну. Або ж "боїться рухатися землею".

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