На территории Дворца Независимости в Беларуси, что также является резиденцией президента Лукашенко, заметили вертолет. Кроме этого, по территории дворца передвигаются машины кортежа.

Видео с места происшествия обнародовали в телеграмм-канале NEXTA Live.

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Как пишет издание, на территории Дворца Независимости происходят очень странные дела".

Тут вам и машины кортежа, которые передвигаются по территории, и вертолет Лукашенко, да и просто череда непонятных маневров,

– говорится в сообщении.

В подписи к видео отметили, что все эти действия похожи на то, что Лукашенко готовится покинуть страну. Или же "боится двигаться по земле".

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