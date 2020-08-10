Протесты в Беларуси: в автозаки бросали даже детей – видео
В Беларуси на протестах против нечестных выборов задержали около 3 тысяч человек. В автозаки забирали всех без исключения – даже детей.
После объявления предварительных результатов президентских выборов вечером 9 августа Беларусь охватила волна протестов, сообщает 24 канал.
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Сейчас известно о примерно 3 тысячах задержанных. Полиция очень жестко обращалась с протестующими – в автозаки бросали всех, включая и детей.
На одном из видео, опубликованном порталом Onliner, при покадровом рассмотрении можно заметить, что в автозаке есть как минимум один ребенок.
В автозаки бросали даже детей / Скриншот с видео
Задерживали и в автозаки бросали даже детей: видео
Напомним, вечером 9 августа в Минске, на проспекте Победителей автозак въехал в толпу протестующих. В результате два человека получили ранения.
Протесты в Беларуси: основное
- 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, в которых по данным экзитполов с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко.
- После объявления результатов выборов по данным национального экзитпола тысячи беларусов вышли на улицы городов на протест с утверждением о массовой фальсификации.
- Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.
- В течение предыдущих двух суток до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те привлекли ружья с резиновыми пулями, водометы.
- Правозащитники сообщают об одном погибшем и десятках раненых. Официальные власти эту информацию опровергают.