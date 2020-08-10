В Беларуси на протестах против нечестных выборов задержали около 3 тысяч человек. В автозаки забирали всех без исключения – даже детей.

После объявления предварительных результатов президентских выборов вечером 9 августа Беларусь охватила волна протестов, сообщает 24 канал.

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Сейчас известно о примерно 3 тысячах задержанных. Полиция очень жестко обращалась с протестующими – в автозаки бросали всех, включая и детей.

На одном из видео, опубликованном порталом Onliner, при покадровом рассмотрении можно заметить, что в автозаке есть как минимум один ребенок.

В автозаки бросали даже детей / Скриншот с видео

Задерживали и в автозаки бросали даже детей: видео

Напомним, вечером 9 августа в Минске, на проспекте Победителей автозак въехал в толпу протестующих. В результате два человека получили ранения.

Протесты в Беларуси: основное