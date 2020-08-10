Протести у Білорусі: в автозаки кидали навіть дітей – відео
У Білорусі на протестах проти нечесних виборів затримали приблизно 3 тисяч людей. В автозаки забирали усіх без винятку – навіть дітей.
Після оголошення попередніх результатів президентських виборів ввечері 9 серпня Білорусь охопила хвиля протестів, повідомляє 24 канал.
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Наразі відомо про приблизно 3 тисячі затриманих. Поліція дуже жорстко поводилася з протестувальниками – в автозаки кидали всіх, зокрема й дітей.
На одному з відео, опублікованому порталом Onliner, при покадровому розгляді можна помітити, що в автозаку є щонайменше одна дитина.
В автозаки кидали навіть дітей / Скриншот з відео
Затримували й в автозаки кидали навіть дітей: відео
Нагадаємо, ввечері 9 серпня у Мінську, на проспекті Переможців автозак в'їхав у натовп протестувальників. У результаті двоє людей отримали поранення.
Протести у Білорусі: основне
- 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, у яких за даними екзитполів з великим відривом переміг чинний президент Олександр Лукашенко.
- Після оголошення результатів виборів за даними національного екзитполу тисячі білорусів вийшли на вулиці міст на протест із твердженням про масову фальсифікацію.
- Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.
- Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягувалися війська.
- У Мінську сталися масштабні сутички із ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.
- Правозахисники повідомляють про трьох загиблих та десятки поранених. Офіційна влада цю інформацію спростовує.