У Білорусі на протестах проти нечесних виборів затримали приблизно 3 тисяч людей. В автозаки забирали усіх без винятку – навіть дітей.

Після оголошення попередніх результатів президентських виборів ввечері 9 серпня Білорусь охопила хвиля протестів, повідомляє 24 канал.

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Наразі відомо про приблизно 3 тисячі затриманих. Поліція дуже жорстко поводилася з протестувальниками – в автозаки кидали всіх, зокрема й дітей.

На одному з відео, опублікованому порталом Onliner, при покадровому розгляді можна помітити, що в автозаку є щонайменше одна дитина.



В автозаки кидали навіть дітей / Скриншот з відео

Затримували й в автозаки кидали навіть дітей: відео

Нагадаємо, ввечері 9 серпня у Мінську, на проспекті Переможців автозак в'їхав у натовп протестувальників. У результаті двоє людей отримали поранення.