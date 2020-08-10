Після основного голосування на виборах президента Білорусі країни охопили масштабні протести. Супроводжувалося все сутичками між мітингувальниками та силовиками. У МВС Білорусі повідомили про затриманих і потерпілих.

МВС Білорусі про протести: скількох людей затримали, скільки постраждали

За даними міністерства, люди вийшли на вулиці щонайменше 33 населених пунктів. Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова, передає БелТА.

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За її словами, загалом по країні за участь в несанкціонованих масових заходах правоохоронці затримали майже 3 тисячі осіб. З них – майже тисячу в Мінську і понад дві в інших регіонах республіки.

Чемоданова додала, що в результаті зіткнень постраждали понад 50 громадян, зокрема 39 співробітників міліції, багато з яких – госпіталізовані.

Водночас, за даними правозахисного центру "Весна", станом на 10:00 10 серпня їм було відомо про 213 затриманих у Мінську. Також по щонайменше 15 людей силовики затримали у Гомелі, Могильові, Гродно та Вітебську.

Правозахисники додають, що серед затриманих є журналісти. Також відомо, що у Мінську силовики побили фотографа агенції Associated Press, уродженця Харкова Мстислава Чернова. Він, найімовірніше, зараз перебуває в лікарні, оскільки йому викликали "швидку". Проте сам Мстислав на контакт поки не виходить.

Згодом з’явилася інформація, що у військовому госпіталі перебувають щонайменше 55 осіб із пораненнями від резинових куль. Серед поранених – здебільшого молоді люди: 19-річна дівчина отримала осколкове поранення обличчя. Також постраждала 40-річна громадянка Нідерландів.

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У Мінську біля стели

За запалені фаєри

За розкидані на проїжджу частину шипи та цвяхи

За спорудження барикад з мобільних турнікетів

За розбирання тротуарної плитки

За закидання плиткою та іншими предметами правоохоронців.

У Пінську

Чемоданова додала, що також активний опір силовикам чинили й у Пінську. Тут "група агресивно налаштованих громадян з використанням загострених кілків, прутів, каміння і арматури спробували організувати напад на співробітників міліції.

Частина громадян, доправлених до лікувальних закладів країни, перебували в стані алкогольного сп'яніння. Необхідно відзначити, що щодо порушників бойову зброю не застосовували,

– каже речниця внутрішньополітичного відомства.

Також вона спростувала інформацію про одного загиблого під час протестів, заявивши, що це фейк.

Тим часом, опозиційний ресурс NEXTA пише, що біля Центру ізоляції правопорушників в Мінську зібралися родичі затриманих. Щоправда, вкрай агресивні співробітники органу не дають жодної інформації, нічого не пояснюють, хамлять і хапають найнаполегливіших.

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