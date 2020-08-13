У білоруських містах звільняють затриманих під час акцій протесту демонстрантів. За інформацією ЗМІ, на волю вийшли вже понад 200 осіб.

СІЗО у Білорусі переповнені

Так, у Мінську з Центру ізоляції правопорушників вийшли близько 100 людей. Про це інформує Euroradio.

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Правозахисники припускають, що це відпустили тих, кого затримали ще у ніч з 9 на 10 серпня. Їх засудили до 3 днів ув'язнення.

Вночі з 12 на 13 серпня звільнили затриманих мітингувальників й у Жодино. Там, за попередніми даними, випустили більше ніж 150 людей.

ЗМІ зауважують: можливо, на такий крок влада пішла й через переповнені ізолятори. Більшості затриманих під час акцій протесту зазвичай призначають арешт терміном 3 або 9 днів.

Зверніть увагу! За час з 9 по 11 серпня влада Білорусі повідомила про більше ніж 6 тисяч затриманих та понад 200 поранених. Дані за 12 серпня ще не врахували. Проте правозахисники наголошують: ці цифри – занижені.

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