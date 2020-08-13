У Білорусі звільняють затриманих під час акцій протесту: скільки людей на волі – відео
У білоруських містах звільняють затриманих під час акцій протесту демонстрантів. За інформацією ЗМІ, на волю вийшли вже понад 200 осіб.
СІЗО у Білорусі переповнені
Так, у Мінську з Центру ізоляції правопорушників вийшли близько 100 людей. Про це інформує Euroradio.
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Правозахисники припускають, що це відпустили тих, кого затримали ще у ніч з 9 на 10 серпня. Їх засудили до 3 днів ув'язнення.
Вночі з 12 на 13 серпня звільнили затриманих мітингувальників й у Жодино. Там, за попередніми даними, випустили більше ніж 150 людей.
ЗМІ зауважують: можливо, на такий крок влада пішла й через переповнені ізолятори. Більшості затриманих під час акцій протесту зазвичай призначають арешт терміном 3 або 9 днів.
Коротко про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори. За попередніми даними, у чинного глави держави Лукашенка – близько 80%, у його найближчої конкурентки Світлани Тихановської – менше ніж 10%.
- Білоруси назвали вибори сфальсифікованими та вийшли на вулиці з протестами.
- Демонстрації тривають з 9 серпня. Їх жорстко розганяють силовики, відомо про тисячі затриманих, більше ніж тисячу поранених, щонайменше двоє людей загинули.
- Опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала до Литви. Перед цим вона записала відео із закликом до білорусів не протестувати. У штабі кандидатки зазначають, Тихановську до цих дій примусила влада.