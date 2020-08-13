В Беларуси освобождают задержанных во время акций протеста: сколько людей на свободе – видео
В белорусских городах освобождают задержанных во время акций протеста демонстрантов. По информации СМИ, на свободу вышли уже более 200 человек.
СИЗО в Беларуси переполнены
Так, в Минске из Центра изоляции правонарушителей вышли около 100 человек. Об этом информирует Euroradio.
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Правозащитники предполагают, что это отпустили тех, кого задержали еще в ночь с 9 на 10 августа. Их приговорили к 3 дням заключения.
Ночью с 12 на 13 августа освободили задержанных митингующих и в Жодино. Там, по предварительным данным, выпустили более 150 человек.
СМИ отмечают: возможно, на такой шаг власть пошла и из-за переполненных изоляторов. Большинству задержанных во время акций протеста обычно назначают арест сроком 3 или 9 дней.
Коротко о протестах в Беларуси
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По предварительным данным, у действующего главы государства Лукашенко – около 80%, у его ближайшей конкурентки Светланы Тихановской – менее 10%.
- Белорусы назвали выборы сфальсифицированными и вышли на улицы с протестами.
- Демонстрации продолжаются с 9 августа. Их жестко разгоняют силовики, известно о тысячах задержанных, более тысячи раненых, по меньшей мере два человека погибли.
- Оппозиционерка Светлана Тихановская уехала в Литву. Перед этим она записала видео с призывом к белорусам не протестовать. В штабе кандидатки отмечают, Тихановскую к этим действиям принудили власти.