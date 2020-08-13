В белорусских городах освобождают задержанных во время акций протеста демонстрантов. По информации СМИ, на свободу вышли уже более 200 человек.

СИЗО в Беларуси переполнены

Так, в Минске из Центра изоляции правонарушителей вышли около 100 человек. Об этом информирует Euroradio.

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Правозащитники предполагают, что это отпустили тех, кого задержали еще в ночь с 9 на 10 августа. Их приговорили к 3 дням заключения.

Ночью с 12 на 13 августа освободили задержанных митингующих и в Жодино. Там, по предварительным данным, выпустили более 150 человек.

СМИ отмечают: возможно, на такой шаг власть пошла и из-за переполненных изоляторов. Большинству задержанных во время акций протеста обычно назначают арест сроком 3 или 9 дней.

Обратите внимание! За время с 9 по 11 августа власти Беларуси сообщили о более чем 6 тысячах задержанных и свыше 200 раненых. Данные за 12 августа еще не учли. Однако правозащитники отмечают: эти цифры занижены.

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