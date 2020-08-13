В Минске задержали и избили мужчину, принесшего цветы к месту гибели демонстранта: фото 18+
В Минске пара пришла возложить цветы к месту гибели демонстранта на станции метро "Пушкинская". Там мужчину и его девушку задержали правоохранители.
Мужчину жестоко избили правоохранители
В райотделе задержанного жестоко избили. Фото побоев опубликовала "Радио Свобода" в телеграмме.
Актуально Беларусь протестует пятый день: на улицы вышли женщины с цветами и медики – фото, видео
Пока над мужчиной издевались силовики, его возлюбленную заставили на это смотреть.
Смотрите фото с последствиями избиения / Фото 18+
На станции "Пушкинская" погиб участник акции протеста
Отметим, что именно на станции "Пушкинская" 10 августа погиб митингующий. В его руках, по сообщению официальных властей, разорвалась граната. Белорусские силовики и раньше задерживали жителей, которые просто приходили возложить на место трагедии цветы.
Протесты в Беларуси: основное
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По предварительным данным, у действующего главы государства Лукашенко – около 80%, у его ближайшей конкурентки Светланы Тихановской – менее 10%.
- Белорусы назвали выборы сфальсифицированными и вышли на улицы с протестами.
- Демонстрации продолжаются с 9 августа. Их жестко разгоняют силовики, известно о тысячах задержанных, 1,5 тысячи раненых, по меньшей мере два человека погибли.
- Оппозиционерка Светлана Тихановская уехала в Литву. Перед этим она записала видео с призывом к белорусам не протестовать. В штабе кандидатки отмечают, Тихановскую к этим действиям принудили власти.