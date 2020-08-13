В Минске пара пришла возложить цветы к месту гибели демонстранта на станции метро "Пушкинская". Там мужчину и его девушку задержали правоохранители.

Мужчину жестоко избили правоохранители

В райотделе задержанного жестоко избили. Фото побоев опубликовала "Радио Свобода" в телеграмме.

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Пока над мужчиной издевались силовики, его возлюбленную заставили на это смотреть.

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На станции "Пушкинская" погиб участник акции протеста

Отметим, что именно на станции "Пушкинская" 10 августа погиб митингующий. В его руках, по сообщению официальных властей, разорвалась граната. Белорусские силовики и раньше задерживали жителей, которые просто приходили возложить на место трагедии цветы.

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