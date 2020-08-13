Беларусь протестует пятый день: на улицы вышли женщины с цветами и медики – фото, видео
В городах Беларуси утром 13 августа продолжили мирный протест против результатов выборов и насилия со стороны власти. Женщины с цветами снова вышли на минские улицы и формируют цепи солидарности. К ним присоединились и медики.
Мирно протестовали женщины еще 12 августа – с цветами, они заявляли, что против жестокости силовиков во время разгона демонстрантов, сообщает 24 канал.
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Жительницы Минска продолжили инициативу и утром 13 августа, сообщили в телеграмме TUT.BY.
Девушки с цветами стоят в метро на Каменной горе, на проспекте Дзержинского, в центре – на проспекте Независимости – возле кинотеатра "Жовтень".
Женщины вышли в Минске на акцию солидарности / Фото TUT.BY
Кроме того, протестуют и медики 1-й городской больницы Минска – они сформировали живую цепь.
Живая цепь медиков / Фото NEXTA
Минчанки снова вышли на мирный протест: видео
Протесты 12 августа: кратко
- Вечером люди продолжали выходить на улицы в разных районах Минска.
- К ним подъезжали автозаки и микроавтобусы с ОМОНом, людей разгоняли, но они продолжали собирались.
- Митингующих задерживали, избивали, применяли шумовые гранаты и резиновые пули.
- Акции прошли и в других городах: Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Витебске, Лиде, Борисове, Барановичах, Бобруйске, Рогачеве, Новополоцке.
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Беларусь протестует: что надо знать
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа люди начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. ОМОН во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно о двух погибших, по меньшей мере 1,5 тысячи нуждались в медицинской помощи. Кроме того, примерно 7 тысяч человек задержали.