В городах Беларуси утром 13 августа продолжили мирный протест против результатов выборов и насилия со стороны власти. Женщины с цветами снова вышли на минские улицы и формируют цепи солидарности. К ним присоединились и медики.

Мирно протестовали женщины еще 12 августа – с цветами, они заявляли, что против жестокости силовиков во время разгона демонстрантов, сообщает 24 канал.

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Жительницы Минска продолжили инициативу и утром 13 августа, сообщили в телеграмме TUT.BY.

Девушки с цветами стоят в метро на Каменной горе, на проспекте Дзержинского, в центре – на проспекте Независимости – возле кинотеатра "Жовтень".

Женщины вышли в Минске на акцию солидарности / Фото TUT.BY

Кроме того, протестуют и медики 1-й городской больницы Минска – они сформировали живую цепь.

Живая цепь медиков / Фото NEXTA

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Протесты 12 августа: кратко

Вечером люди продолжали выходить на улицы в разных районах Минска.

К ним подъезжали автозаки и микроавтобусы с ОМОНом, людей разгоняли, но они продолжали собирались.

Митингующих задерживали, избивали, применяли шумовые гранаты и резиновые пули.

Акции прошли и в других городах: Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Витебске, Лиде, Борисове, Барановичах, Бобруйске, Рогачеве, Новополоцке.

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