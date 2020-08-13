У містах Білорусі вранці 13 серпня продовжили мирний протест проти результатів виборів та насилля зі сторони влади. Жінки з квітами знову вийшли на мінські вулиці та формують ланцюги солідарності. До них долучилися й медики.

Мирно протестували жінки ще 12 серпня – з квітами вони заявляли, що проти жорстокості силовиків під час розгону демонстрантів, повідомляє 24 канал.

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Мінчанки продовжили ініціативу і вранці 13 серпня, повідомили у телеграмі TUT.BY.

Дівчата з квітами стоять у метро на Кам'яній горі, на проспекті Дзержинського, в центрі – на проспекті Незалежності – біля кінотеатру "Жовтень".

Жінки вийшли в Мінську на акцію солідарності / Фото з телеграмів TUT.BY, Чай з малинавым варэннем

Крім того, протестують і медики 1-ої міської лікарні Мінська – вони сформували живий ланцюг.



До акції долучилися медики / Фото "Белсат"



Живий ланцюг медиків / Фото NEXTA

Мінчанки знову вийшли на мирний протест: відео

Протести 12 серпня: коротко

Увечері люди продовжували виходити на вулиці в різних районах Мінська.

До них під'їжджали автозаки і мікроавтобуси з ОМОНом, людей розганяли, але вони продовжували збиралися.

Мітингувальників затримували, били, застосовували шумові гранати і гумові кулі.

Акції пройшли і в інших містах: Гродно, Могильові, Гомелі, Бресті, Вітебську, Ліді, Борисові, Барановичах, Бобруйську, Рогачеві, Новополоцьку.

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