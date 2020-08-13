Білорусь протестує п’ятий день: на вулиці вийшли жінки з квітами та медики – фото, відео
У містах Білорусі вранці 13 серпня продовжили мирний протест проти результатів виборів та насилля зі сторони влади. Жінки з квітами знову вийшли на мінські вулиці та формують ланцюги солідарності. До них долучилися й медики.
Мирно протестували жінки ще 12 серпня – з квітами вони заявляли, що проти жорстокості силовиків під час розгону демонстрантів, повідомляє 24 канал.
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Мінчанки продовжили ініціативу і вранці 13 серпня, повідомили у телеграмі TUT.BY.
Дівчата з квітами стоять у метро на Кам'яній горі, на проспекті Дзержинського, в центрі – на проспекті Незалежності – біля кінотеатру "Жовтень".
Жінки вийшли в Мінську на акцію солідарності / Фото з телеграмів TUT.BY, Чай з малинавым варэннем
Крім того, протестують і медики 1-ої міської лікарні Мінська – вони сформували живий ланцюг.
До акції долучилися медики / Фото "Белсат"
Живий ланцюг медиків / Фото NEXTA
Мінчанки знову вийшли на мирний протест: відео
Протести 12 серпня: коротко
- Увечері люди продовжували виходити на вулиці в різних районах Мінська.
- До них під'їжджали автозаки і мікроавтобуси з ОМОНом, людей розганяли, але вони продовжували збиралися.
- Мітингувальників затримували, били, застосовували шумові гранати і гумові кулі.
- Акції пройшли і в інших містах: Гродно, Могильові, Гомелі, Бресті, Вітебську, Ліді, Борисові, Барановичах, Бобруйську, Рогачеві, Новополоцьку.
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Білорусь протестує: що треба знати
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня люди почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про двох загиблого, щонайменше 1,5 тисячі потребували медичної допомоги. Крім того, приблизно 7 тисяч людей затримали.