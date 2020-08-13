У Мінську затримали та побили чоловіка, що приніс квіти до місця загибелі демонстранта: фото 18+
У Мінську пара прийшла покласти квіти до місця загибелі демонстранта на станції метро "Пушкінська". Там чоловіка та його дівчину затримали правоохоронці.
Чоловіка жорстоко побили правоохоронці
У райвідділку затриманого жорстоко побили. Фото побоїв опублікувала "Радіо Свобода" у телеграмі.
Актуально Білорусь протестує п’ятий день: на вулиці вийшли жінки з квітами та медики – фото, відео
Поки над чоловіком знущались силовики, його кохану змусили на це дивитись.
Дивіться фото з наслідками побиття / Фото 18+
На станції "Пушкінська" загинув учасник акції протесту
Зазначимо, що саме на станції "Пушкінська" 10 серпня загинув мітингувальник. В його руках, за повідомленням офіційної влади, розірвалась граната. Білоруські силовики і раніше затримували жителів, які просто приходили покласти на місце трагедії квіти.
Протести у Білорусі: основне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори. За попередніми даними, у чинного глави держави Лукашенка – близько 80%, у його найближчої конкурентки Світлани Тихановської – менше ніж 10%.
- Білоруси назвали вибори сфальсифікованими та вийшли на вулиці з протестами.
- Демонстрації тривають з 9 серпня. Їх жорстко розганяють силовики, відомо про тисячі затриманих, 1,5 тисячі поранених, щонайменше двоє людей загинули.
- Опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала до Литви. Перед цим вона записала відео із закликом до білорусів не протестувати. У штабі кандидатки зазначають, Тихановську до цих дій примусила влада.