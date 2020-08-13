У Мінську пара прийшла покласти квіти до місця загибелі демонстранта на станції метро "Пушкінська". Там чоловіка та його дівчину затримали правоохоронці.

Чоловіка жорстоко побили правоохоронці

У райвідділку затриманого жорстоко побили. Фото побоїв опублікувала "Радіо Свобода" у телеграмі.

Актуально Білорусь протестує п’ятий день: на вулиці вийшли жінки з квітами та медики – фото, відео

Поки над чоловіком знущались силовики, його кохану змусили на це дивитись.

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На станції "Пушкінська" загинув учасник акції протесту

Зазначимо, що саме на станції "Пушкінська" 10 серпня загинув мітингувальник. В його руках, за повідомленням офіційної влади, розірвалась граната. Білоруські силовики і раніше затримували жителів, які просто приходили покласти на місце трагедії квіти.