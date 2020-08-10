После основного голосования на выборах президента Беларуси страну охватили масштабные протесты. Сопровождалось все столкновениями между митингующими и силовиками. В МВД Беларуси сообщили о задержанных и пострадавших.

МВД Беларуси о протестах: скольких людей задержали, сколько пострадали

По данным министерства, люди вышли на улицы не менее 33 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова, передает БелТА.

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По ее словам, в целом по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях правоохранители задержали почти 3 тысячи человек. Из них – почти тысячу в Минске и более двух тысяч в других регионах республики.

Чемоданова добавила, что в результате столкновений пострадали более 50 граждан, в том числе 39 сотрудников милиции, многие из которых – госпитализированы.

Вместе с тем, по данным правозащитного центра "Весна", по состоянию на 10:00 10 августа им было известно о 213 задержанных.

За что задержали митингующих: заявление МВД

В Минске возле стелы

За зажженные файеры



За разбросанные на проезжую часть шипы и гвозди



За сооружение баррикад из мобильных турникетов



За разборку тротуарной плитки



За забрасывание плиткой и другими предметами правоохранителей.

В Пинске

Чемоданова добавила, что также активное сопротивление силовикам оказывали и в Пинске. Здесь группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутьев, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции.

Часть граждан, доставленных в лечебные учреждения страны, находились в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применяли,

– говорит пресс-секретарь внутриполитического ведомства.

Также она опровергла информацию об одном погибшем во время протестов, заявив, что это фейк.

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