В Беларуси омоновцы избили мужчину, который стал на колени: жестокие кадры
Омоновцы в Беларуси жестоко избили безоружного человека, который стал на колени. Это случилось в белорусском городе Новополоцк Витебской области. Инцидент зафиксировали на видео жители близлежащего дома.
Шокирующее видео появилось в телеграм-канале TUT.BY. На кадрах зафиксировали, как мужчина подходит к силовикам и становится на колени.
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Видео шокировало пользователей сетей. На нем видно, как к мужчине подошли омоновцы. Тот сразу же встал на колени и руки держал за головой. В то же время сзади подбежал еще один силовик, который очень сильно ударил белоруса ногой в спину.
Несмотря на то, что пострадавший упал, силовик продолжал бить мужчину по голове и телу. Избитого мужчину впоследствии задержали. Однако куда именно его увезли – неизвестно.
Омоновцы избили белоруса, который стоял на коленях: видео
Люди, которые зафиксировали момент на камеру, все время кричали силовикам. Они были возмущены такими жестокими действиями.
Протесты в Беларуси: что известно
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. ОМОНовцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно об одном погибшем, по меньшей мере 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.
- Сейчас белорусы протестуют уже четвертый день подряд.