Омоновцы в Беларуси жестоко избили безоружного человека, который стал на колени. Это случилось в белорусском городе Новополоцк Витебской области. Инцидент зафиксировали на видео жители близлежащего дома.

Шокирующее видео появилось в телеграм-канале TUT.BY. На кадрах зафиксировали, как мужчина подходит к силовикам и становится на колени.

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Видео шокировало пользователей сетей. На нем видно, как к мужчине подошли омоновцы. Тот сразу же встал на колени и руки держал за головой. В то же время сзади подбежал еще один силовик, который очень сильно ударил белоруса ногой в спину.

Несмотря на то, что пострадавший упал, силовик продолжал бить мужчину по голове и телу. Избитого мужчину впоследствии задержали. Однако куда именно его увезли – неизвестно.

Омоновцы избили белоруса, который стоял на коленях: видео

Люди, которые зафиксировали момент на камеру, все время кричали силовикам. Они были возмущены такими жестокими действиями.

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