Белорусским протестующим собрали более миллиона долларов: цель выросла
В поддержку пострадавших в протестах в Беларуси собрали уже более одного миллиона долларов. Теперь цель выросла до 2,6 миллиона.
Люди со всех уголков мира поддержали белорусских протестующих,свидетельствует информация в Фейсбуке.
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Лишь за два дня удалось собрать рекордную сумму. Сейчас на счету пострадавших митингующих более 1,4 миллиона долларов.
Изначально планировали собрать лишь 1 миллион, однако теперь цель росла до 2,6 миллиона долларов.
К слову, сбор денег начала инициатива BY Help еще несколько недель назад. Тогда активисты хотели помочь оплатить штрафы задержанным во время уличных пикетов.
Протесты в Беларуси: основное
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно об одном погибшем, по меньшей мере 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.
- Сейчас белорусы протестуют уже четвертый день подряд.
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