В поддержку пострадавших в протестах в Беларуси собрали уже более одного миллиона долларов. Теперь цель выросла до 2,6 миллиона.

Люди со всех уголков мира поддержали белорусских протестующих,свидетельствует информация в Фейсбуке.

Читайте также Протесты в Беларуси: репрессированным и искалеченным митингующим собрали почти миллион долларов

Лишь за два дня удалось собрать рекордную сумму. Сейчас на счету пострадавших митингующих более 1,4 миллиона долларов.

Изначально планировали собрать лишь 1 миллион, однако теперь цель росла до 2,6 миллиона долларов.

К слову, сбор денег начала инициатива BY Help еще несколько недель назад. Тогда активисты хотели помочь оплатить штрафы задержанным во время уличных пикетов.

Протесты в Беларуси: основное

После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.

Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.

Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.

Известно об одном погибшем, по меньшей мере 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.

Сейчас белорусы протестуют уже четвертый день подряд.

Узнайте больше Белорусы дальше протестуют: в Минске ОМОН открыл огонь по людям – фото, видео